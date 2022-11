Häusliche Gewalt : Wer schlägt, muss gehen

Ein Mann hat seine Ehefrau erschossen. Solche Nachrichten liest man mit Schrecken. Aber werden die richtigen Schlüsse gezogen? November für November, wenn das Bundeskriminalamt seine Statistik zu Partnerschaftsgewalt vorstellt, äußern sich Politiker betroffen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser nannte Gewalt gegen Frauen am Donnerstag „abscheulich“. Doch bisher bleibt es bei der Erschütterung.

Dabei hat im Oktober ein unabhängiges Fachgremium des Europarats Deutschland „gravierende Defizite“ im Gewaltschutz vorgeworfen. Der Staat tue zu wenig, um Risiken von Frauen abzuschätzen, durch gewalttätige (Ex-)Partner getötet zu werden – und besonders gefährdete Frauen davor zu bewahren.

Und die Bundesregierung ist ohnehin in der Pflicht: durch die Istanbul-Konvention, die in Deutschland seit bald fünf Jahren gilt. Im Koalitionsvertrag versprechen SPD, Grüne und FDP, sie „vorbehaltlos und wirksam“ umzusetzen.

Die Konvention schreibt vor, Gewalt gegen Frauen zu verhindern, sie zu bekämpfen und den Betroffenen Schutz und Hilfe zu gewähren. Doch immer noch kommt Deutschland seiner Verpflichtung nicht nach. Wozu die Versäumnisse im schlimmsten Fall führen, zeigt das Beispiel von Hanna F. Sie ist eine von 113 Frauen, die im vergangenen Jahr getötet wurden.

Im Sommer 2020 wollte sie sich scheiden lassen, ihr Mann hatte sie betrogen. Als er von ihrem Plan erfuhr, schlug er sie nieder, trat gegen ihren Kopf, würgte sie und bedrohte sie mit einem Messer. Im November 2020 erwirkte sie ein Kontakt- und Näherungsverbot. Doch ihr Ex-Mann setzte sich darüber hinweg. Er rief mehrmals täglich bei ihr an, lauerte ihr auf, schlich abends ums Haus. Ähnliches erleben andere Frauen. Es gibt Männer, die ihren früheren Partnerinnen die Autoreifen zerstechen, das gemeinsame Kind auf dem Schulweg abfangen und beiden drohen, sie zu töten.

Dürftige Datenlage zu häuslicher Gewalt

11.804 Mal sind Kontaktverbote im vergangenen Jahr missachtet worden, von 5698 Männern und 463 Frauen, wie die Polizeiliche Kriminalstatistik zeigt. Die Zahl umfasst etwa auch Fälle von Stalking durch Fremde, nicht bekannt ist, wie viele Übertretungen sich auf (Ex-)Partnerschaften beziehen, ebenso wenig, in wie vielen Fällen es dabei zu tätlichen Übergriffen kommt. Auch wird später nicht verknüpft, ob solche Übergriffe dem Tod einer Frau vorausgingen. Die Datenlage zu häuslicher Gewalt ist dürftig, auch das bemängelte das Gremium des Europarats.

Der Landesverband Frauenberatung Schleswig-Holstein e.V. schätzt, dass 40 bis 50 Prozent der Männer gegen das ihnen auferlegte Kontakt- und Näherungsverbot verstoßen.

Und dann sind die Frauen ihnen ausgeliefert. Behörden kontrollieren kaum, ob Täter sich an das Annäherungsverbot halten. Von Verstößen erfahren sie erst, wenn die Frau das Gericht informiert. Wie Fachberatungsstellen bemängeln, dauert es mindestens sechs Monate, bis Gerichte über den Verstoß gegen das Kontaktverbot verhandeln.

Frauen müssen selbst für ihre Sicherheit sorgen

Hanna F. hatte solche Angst vor ihrem früheren Mann, dass sie ihre Kinder bat, nachts bei ihr zu schlafen. Auf ihren Wunsch parkten Nachbarinnen die Autos vor ihrem Haus – der Mann sollte glauben, sie habe Besuch. Das Haus ließ sie mit Überwachungskameras ausstatten. Am Ende half alles nichts. Hanna F. wurde am 19. Mai 2021 vor der Wohnungstür ihres neuen Partners erschossen. Vieles von dem, was sie erlebte, trifft auch auf andere Frauen zu.

Mehrere europäische Länder nehmen Täter in die Verantwortung. Großbritannien ordnet in bestimmten Fällen an, das Annäherungsverbot elektronisch zu überwachen. Die Schweiz überwacht alle Personen, gegen die ein Annäherungsverbot verhängt wurde, fortlaufend mit einer elektronischen Fußfessel. In Spanien wird auf diese Weise sogar Alarm geschlagen, wenn sich der Täter einem vorab definierten Gebiet, etwa der Wohnung der Ex-Frau, nähert.

Deutschland schreckt vor der elektronischen Aufenthaltsüberwachung noch zurück. Doch die Erfahrungen aus anderen Ländern zeigen, dass es bei häuslicher Gewalt eine klare Botschaft braucht: Wer schlägt, der geht – und er hält sich fern. Indem die Freiheit des Täters eingeschränkt wird, erlangt die Betroffene ihre Freiheit zurück.

Das wäre ein wichtiges Signal – auch für andere Betroffene häuslicher Gewalt, die sich dadurch trauen, anzuzeigen und ein Kontaktverbot zu erwirken. Für die Gesellschaft, die versteht, dass häusliche Gewalt ein Problem ist, das der Staat nicht duldet. Nur wenn Strukturen geschaffen werden, um Betroffene zu schützen, werden wir in der Statistik zu Partnerschaftsgewalt nicht mehr lesen: 113 Frauen und 14 Männer sind tot.