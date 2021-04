Drogenbande zerschlagen : Gruppe soll eine Tonne Crystal geschmuggelt haben

Eine Bande soll rund eine Tonne Crystal Meth sowie mehrere hundert Kilogramm Ecstasy nach Berlin und in die Tschechische Republik geschmuggelt haben. Eine weitere Einnahmequelle soll der Betrieb von illegalen Spielhallen in Berlin gewesen sein.

Ermittler aus Bayern, Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden haben eine internationale Drogenbande zerschlagen, die das hochgefährliche Rauschgift Crystal Meth im großen Stil geschmuggelt und verkauft haben soll. Wie das Zollfahndungsamt München und die Staatsanwaltschaft Aachen am Freitag mitteilten, wurden Mitte April 18 Haftbefehle gegen Beschuldigte vietnamesischer Abstammung vollstreckt, fünf davon in den Niederlanden. In Deutschland wurden 30 Wohnungen und diverse Geschäftsräume durchsucht, davon 27 Objekte im Großraum Berlin.

Die mehr als 430 eingesetzten Beamten der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift Nordbayern, der Zollfahndungsämter München, Berlin-Brandenburg, Essen und Hannover sowie der Berliner Polizei und der Bundespolizei konnten mehrere Kilogramm Crystal Meth, 60.000 Euro Bargeld und Datenträger sicherstellen. Zudem stießen sie auf 47 manipulierte Spielautomaten – eine weitere Einnahmequelle der mutmaßlichen Drogenbande soll der Betrieb von illegalen Spielhallen in Berlin gewesen sein.

Aufgrund der „akribischen Auswertung verdeckt gewonnener Erkenntnisse“ gehen die Ermittler derzeit davon aus, dass die Bande in den vergangenen dreieinhalb Jahren rund eine Tonne Crystal Meth sowie mehrere hundert Kilogramm der Partydroge Ecstasy mit Hilfe von Autokurieren nach Berlin und in die Tschechische Republik geschmuggelt und dort verteilt oder weiterverkauft hat. Auf die Spur waren die Ermittler dem Drogenring durch einen Dealer aus Bayern gekommen, der wiederholt größere Mengen Rauschgift von der Bande bezogen haben soll.

Bereits im vergangenen Mai hatte das Zollfahndungsamt Essen darauf hingewiesen, dass der Schmuggel mit dem Rauschgift Crystal Meth an der Grenze zu den Niederlanden „enorm an Bedeutung“ gewonnen habe. Im vergangenen Jahrzehnt war der Schmuggel mit der Substanz vor allem an der Grenze zur Tschechischen Republik verbreitet gewesen; in dem Nachbarland wird Crystal Meth schon seit Jahrzehnten hergestellt.

Seinen Namen hat das Rauschgift von seiner kristallinen Form. Es führt rasch zu Abhängigkeit und körperlichem Verfall. Früher wurde der Stoff mit seinem ursprünglichen deutschen Markennamen Pervitin bezeichnet. Im Zweiten Weltkrieg diente es deutschen Piloten und Fallschirmjägern als Aufputschmittel.