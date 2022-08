Prozess um Grünes Gewölbe : Zeuge im Dresdner Prozess belastet einen Angeklagten schwer

Zwei Mal ist der Zeuge unentschuldigt ferngeblieben, am Dienstag aber sagt er im Prozess um den Einbruch im Dresdner Grünen Gewölbe aus. Der Mann, 48 Jahre alt und ursprünglich aus Tunesien stammend, hatte gemeinsam mit einem der Angeklagten in Untersuchungshaft gesessen. Beim gemeinsamen Kochen und Spazierengehen erfuhr er so viele Details zu dem spektakulären Bruch vom November 2019, dass er anschließend bei den Ermittlern aussagte. Sein Motiv, das gibt er zu, sei eine geringere Strafe für eigene Vergehen gewesen.

An Details seiner Aussage will er sich im Gerichtssaal zunächst jedoch nicht so genau erinnern. Kein einziges Mal blickt er sich zu dem 21 Jahre alten Angeklagten um, mit dem er in U-Haft war. Er habe Angst vor den Angeklagten, die dem in Teilen kriminellen Berliner Remmo-Clan angehören, antwortet er auf die Frage nach der Ur­sache für seine Zurückhaltung. Seine Forderung nach einer Aussage in Abwesenheit der Angeklagten hat das Gericht zuvor abgelehnt, aber im Anschluss ein Gespräch mit dem Zeugenschutz angeboten.

Von der Beute fehlt jede Spur

So kommen Richter, Staatsanwaltschaft und Verteidigung nicht umhin, immer wieder aus der polizeilichen Vernehmung des Zeugen zu zitieren und ihn danach zu befragen. Dabei kommen interessante Details ans Licht, die den Angeklagten schwer belasten. So habe der Angeklagte im Gefängnis erzählt, dass die Täter einen Diamanten aus dem Grünen Gewölbe in Rumänien verkauft hätten. Bisher fehlt von der Beute im Wert von knapp 114 Millionen Euro jede Spur.

Auch habe der Angeklagte mit Bezug auf den Einbruch in Dresden davon gesprochen, dass er und seine Komplizen „keine Hellseher“ seien, aber „einen Insider“ gehabt hätten. Der Zeuge bestätigt auch diese Aus­sage. Die Staatsanwaltschaft ermittelt weiterhin gegen rund 40 Personen, darunter auch Sicherheitskräfte im Grünen Gewölbe. Zudem habe der Angeklagte in der U-Haft sich damit gebrüstet, auch beim Diebstahl der Goldmünze aus dem Berliner Bodemuseum dabei gewesen zu sein, aber er habe Glück gehabt, weil man ihm nichts habe nachweisen können.

Erklärung folgt an einem der kommenden Prozesstage

Darüber hinaus habe der Angeklagte große Sorge gehabt, wegen Brandstiftung verurteilt zu werden. Die Täter hatten ihr Fluchtauto in der Tiefgarage eines Wohnkomplexes in Dresden angezündet, wobei mehrere Menschen verletzt wurden und ein Sachschaden von fast einer Million Euro entstanden war. Laut dem Zeugen hatte der Angeklagte Sorge, dass seine Cousine, die er heiraten wolle, nicht auf ihn warten würde, wenn er länger ins Gefängnis müsse.

An dieser Stelle greift der Angeklagte persönlich zum Mikrofon und erklärt sichtlich aufgeregt, „dazu etwas sagen“ zu wollen. Seine Verteidiger verhindern das und kündigen eine Erklärung an einem der kommenden Prozesstage an. Der Zeuge, der seinerzeit wegen Körperverletzung, Diebstahls, versuchter Hehlerei und Computerbetrugs verurteilt worden war, hatte in seinem Berufungsprozess eine Bewährungsstrafe bekommen. Entscheidend dafür sei seine Aufklärungshilfe gewesen, hieß es in der Urteils­begründung. Die Aussagen des Zeugen seien „glaubhaft und von erheb­licher Bedeutung“.