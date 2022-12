Raub aus dem Grünen Gewölbe : Ist auch die restliche Beute versenkt worden?

Kurz vor Weihnachten war ein Großteil der vor rund drei Jahren gestohlenen Juwelen in Berlin sichergestellt worden. Einige Schmuckstücke sollen Wasserschäden aufweisen. Könnte sich der Rest noch in einem Berliner Kanal befinden?

Im Fall des spektakulären Juwelendiebstahls aus dem Grünen Gewölbe in Dresden hat die Polizei am Dienstag eine Suchaktion in einem Berliner Kanal nach zwei Tagen beendet. Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag hatten rund 20 Polizeitaucher aus Berlin, Sachsen und von der Bundespolizei im Neuköllner Schifffahrtskanal nach „Beweisen“ gesucht, wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte. Rund 150 Meter des Kanals sollten abgesucht werden.

Zu den Hintergründen der Suchaktion machte die Polizei auch nach deren Ende keine Angaben. Mit Blick auf die Hauptverhandlungen gegen die mutmaßlichen Diebe könne man keine Details dazu nennen, „nach was gesucht und ob etwas gefunden wurde“, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag.

Rund drei Jahre nach dem Einbruch in die Schatzkammer waren eine Woche vor Weihnachten große Teile der Beute wieder aufgetaucht. 31 Einzelteile aus dem Diebstahl konnten von der sächsischen Polizei in Berlin sichergestellt werden und wurden unter Bewachung von Spezialkräften nach Dresden gebracht, wo sie zunächst kriminaltechnisch und dann von Fachleuten der Staatlichen Kunstsammlungen untersucht werden sollten. Zu den zurückgekehrten Schätzen gehören der Hutschmuck (Reiherstutz) und der Bruststern des polnischen Weißen Adler-Ordens aus der Brillantgarnitur.

Im Kanal versteckt?

Einzelne Teile des zurückgekehrten Schmucks sollen Wasserschäden haben. Die Täter könnten also die Beute oder Teile davon verpackt und in dem Kanal versteckt haben. Wichtige Teile der Beute fehlen aber immer noch, so die Epaulette mit dem „Sächsischen Weißen“ und die Große Brustschleife der Königin Amalie Auguste.

Die Schmuckstücke aus dem 18. Jahrhundert mit insgesamt 4300 Diamanten und Brillanten haben einen Versicherungswert von fast 114 Millionen Euro und eine immense kulturhistorische Bedeutung. Zur Rückkehr der Beute kam es, weil mutmaßlich einer der sechs Angeklagten, die zur Zeit wegen des Diebstahls in Dresden vor Gericht stehen, über einen Verteidiger einen Deal mit der Staatsanwaltschaft anstrebt und dabei womöglich auf einen Strafrabatt hofft. Ein Deal ist möglich, wenn ein Angeklagter ein Geständnis oder Teilgeständnis ablegt. Es sei „zwischen Verteidigung und Staatsanwaltschaft unter Einbeziehung des Gerichts über eine mögliche Verfahrensverständigung und Rückführung noch vorhandener Beutestücke“ gesprochen worden, teilte die Justiz in Dresden dazu mit.

Prozess soll im Januar fortgesetzt werden

Des Bandendiebstahls und der schweren Brandstiftung angeklagt sind sechs Männer aus Berlin, die zwischen 22 und 28 Jahre alt sind. Sie haben alle die deutsche Staatsangehörigkeit und gehören zum sogenannten Remmo-Clan, der für seine dreisten Diebstähle bekannt ist und einer arabischstämmigen Großfamilie angehört. Einer der Angeklagten hatte vor Gericht schon eingestanden, an der Vorbereitung des Einbruchs beteiligt gewesen zu sein. Ein Angeklagter ist vor Kurzem für den Diebstahl von Spezialwerkzeug aus einer Firma in Erlangen verurteilt worden und war auch an dem Diebstahl der 100 Kilogramm schweren Goldmünze aus dem Berliner Bode-Museum im Jahr 2017 beteiligt.

Die Juwelen waren am frühen Morgen des 25. November 2019 aus dem Grünen Gewölbe in Dresden, der historischen Museumssammlung der ehemaligen Schatzkammer der Wettiner Fürsten, gestohlen worden; es war einer der spektakulärsten Kunstdiebstähle in Deutschland. Der Prozess gegen die Angeklagten wird voraussichtlich am 10. Januar fort­gesetzt.