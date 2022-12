Fund der Dresdner Juwelen : Die mutmaßlichen Täter hoffen wohl auf Strafrabatt

Am Freitagabend stand im Sächsischen Landtag als letzter Punkt ein Antrag der Linken zum Grünen Gewölbe auf der Tagesordnung. Die Fraktion forderte eine Zwischenbilanz und Konsequenzen aus dem spektakulären Kunstraub, der vor drei Jahren für so viel Aufsehen gesorgt hatte.

Stefan Locke Korrespondent für Sachsen und Thüringen mit Sitz in Dresden. Folgen Ich folge



Fraktionschef Rico Gebhardt be­klagte „eine merkwürdige Stille in der Staatsregierung und bei den Staatlichen Kunstsammlungen“, konstatierte eine „kol­lektive Verantwortungsflucht“ und forderte, „die Karten auf den Tisch zu legen“. Welche Konsequenzen ziehe die Regierung aus dem „größten Kunstraub der deutschen Nachkriegsgeschichte“? Was werde getan, um Sachsens Museen künftig zu schützen? Gebhardt ist bei diesem Thema der mit Abstand eifrigste Abgeordnete; bereits 21 Kleine Anfragen hat er dazu an die Regierung gestellt und so ein wenig Licht ins Dunkel gebracht.

Die Regierungsfraktionen aus CDU, Grünen und SPD erklärten in der Debatte, dass sich so ein Einbruch nicht wieder­holen dürfe, der Antrag der Linken jedoch überzogen sei. Kunstdiebstähle gebe es auch international immer wieder, und eine Rückkehr der gestohlenen Objekte sei nicht völlig ausgeschlossen, auch dafür ge­be es viele historische Beispiele.

Fund der Beute in Berlin

Die Ab­geordneten ahnten freilich nicht, dass zu dieser Zeit bereits Ermittler aus Sachsen in einer Angelegenheit auf dem Weg nach Berlin waren, die sich am frühen Samstagnachmittag in Dresden wie ein Lauffeuer verbreitete: Die Sonderkommission „Epau­lette“, die seit drei Jahren mit Dutzenden Kräften in dem Fall ermittelt, hat in Berlin einen Großteil der Beute aus dem Grünen Gewölbe sichergestellt.

Das war, gelinde gesagt, eine sensa­tionelle Nachricht, die zunächst kaum zu glauben war. Viele Kunstdiebstahlexperten wähnten die Objekte längst zerlegt und auf dem Schwarzmarkt verkauft. Drei Jahre lang hatte es zwar jede Menge Hinweise, aber nicht die geringste Spur von der Beute gegeben. Denn dass es den Dieben nicht um die Schmuckstücke als Ganzes, sondern lediglich um die Diamanten gegangen sein konnte, legte ihr Vorgehen nahe, das Überwachungskameras festhielten: In größter Eile rissen sie die Juwelen aus den zuvor zerstörten Vitrinen, wobei mehrere Objekte kaputtgingen. Silberfassungen brachen, Diamanten fielen zu Boden, Teilstücke blieben auf den mit Samt ausgeschlagenen Vitrinenböden hängen – auch weil die Objekte mit Angelschnur befestigt waren, womit die Täter offenbar nicht gerechnet hatten.

Und nun das. „Staatsanwaltschaft Dresden, Soko Epaulette und das LKA Sachsen haben in der Nacht vom 16. zum 17. Dezember in Berlin einen erheblichen Teil des bei dem Einbruch ins Grüne Ge­wölbe entwendeten Diebesgutes sicher­gestellt“, teilten die Behörden mit. Nach einer ersten Sichtung seien es 31 Einzel­teile, zu denen auch komplette Schmuckstücke wie der Reiherstutz, eine Art Hutschmuck, sowie der Bruststern des Polnischen Weißen Adlerordens aus der Brillantgarnitur gehörten. Dagegen fehlten zwei der edelsten Stücke, nämlich die bei dem Einbruch beschädigte Epaulette, eine Art Schulterstück mit dem berühmten „Sächsischen Weißen“, einem 50 Karat schweren Diamanten, sowie die mit knapp 700 Brillanten besetzte Große Brustschleife der Königin Amalia Auguste.