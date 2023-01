Grünes Gewölbe : Angeklagte gestehen Tatbeteiligung im Juwelendiebstahl-Prozess

Aktualisiert am

Ein Angeklagter (Mitte) bedeckt sein Gesicht im Gerichtssaal in Dresden, bevor der Prozess um den Juwelenraub im Grünen Gewölbe beginnt. Bild: dpa

Mehr als drei Jahre nach dem Juwelendiebstahl aus dem Grünen Gewölbe in Dresden haben drei der sechs Angeklagten ihre Tatbeteiligung gestanden.

Vor dem Landgericht Dresden sagte einer von ihnen aus, dass er in die Schatzkammer eingestiegen ist, eine Vitrine mit der Axt zerschlagen und Juwelen herausgerissen habe.

Die beiden anderen waren nach eigenen Angeben mit der Brandstiftung am nahegelegenen Pegelhaus beschäftigt, um die Straßenbeleuchtung auszuschalten. Außerdem halfen sie, die Beute im Fluchtauto zu verstauen.

Ein vierter Angeklagte hat für den nächsten Verhandlungstag am Freitag ein Geständnis angekündigt. Ein fünfter Angeklagter will sich nicht an dem Deal beteiligen. Der sechste Angeklagte hat für den Tatzeitpunkt ein Alibi.

Rückgabe eines Teils des Schmucks im Dezember

Vorausgegangen war im Dezember die Rückgabe eines Teils des Schmucks sowie ein daraufhin erfolgter Deal zwischen den Verfahrensbeteiligten. Demnach können die Angeklagten mit milderen Strafen rechnen, wenn sie umfassend aussagen. Der Prozess hatte im Januar 2022 begonnen.

Im November 2019 waren aus dem Grünen Gewölbe historische Schmuckstücke in einem geschätzten Gesamtwert von rund 113 Millionen Euro gestohlen worden. Von den Juwelen fehlen noch immer drei wertvolle Stücke sowie einzelne Kleinteile.