Großrazzia wegen Diebstahls : Edelmetalle mit Millionenwert gestohlen?

Ein Großaufgebot der Polizei ist am Donnerstagmorgen unter Leitung der Staatsanwaltschaft Hamburg in mehreren Bundesländern gegen eine Diebesbande vorgegangen. Den insgesamt elf Tatverdächtigen wird vorgeworfen, über Jahre Edelmetalle eines Hamburger Unternehmens in Höhe von mehreren Millionen Euro gestohlen und dann weiterverkauft zu haben. Laut Staatsanwaltschaft Hamburg gab es Durchsuchungen in Hamburg, Niedersachen, Mecklenburg-Vorpommern, Hessen und Schleswig-Holstein. Insgesamt wurden 30 Objekte durchsucht, darunter Wohnungen, Geschäftsräume und Bankschließfächer. Sechs Personen wurden festgenommen.

Die Beschuldigten im Alter zwischen 28 und 60 Jahren sowie weitere, noch unbekannte Mittäter sollen mehrere Tonnen edelmetallhaltiger Nebenprodukte der Kupferproduktion vom Gelände eines großen Hamburger Unternehmens gestohlen und durch den Weiterverkauf mehrere Millionen Euro erbeutet haben. Die meisten der Beschuldigten waren laut Staatsanwaltschaft bei dem Unternehmen oder einem dort beschäftigten Subunternehmen angestellt.

Laut Staatsanwaltschaft wurden am Donnerstag Teile des mutmaßlichen Diebesguts, weiterhin über 200.000 Euro Bargeld, Luxusuhren, Schusswaffen sowie schriftliche Unterlagen und elektronische Speichermedien beschlagnahmt.

Laut „Bild“-Zeitung waren bei einem Einsatz gegen die Bande in der niedersächsischen Gemeinde Fredenbeck (Landkreis Stade) am Donnerstag auch Spezialkräfte der Polizei beteiligt, demnach stürmten diese mithilfe gepanzerter Fahrzeugen ein Anwesen, vor dem den veröffentlichten Fotos zufolge mehrere hochpreisige Fahrzeuge standen.