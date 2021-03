Schlag im Morgengrauen : Großrazzia gegen organisierte Kriminalität in Belgien

Die belgische Polizei ist am frühen Dienstagmorgen mit der größten Razzia ihrer Geschichte gegen das organisierte Verbrechen vorgegangen. Nach übereinstimmenden, von den Behörden teilweise bestätigten Medienberichten waren mehr als 1500 Polizisten im Einsatz, sie durchsuchten etwa 200 Objekte, davon zwanzig mit Spezialeinheiten. Mehr als zehn Personen wurden unmittelbar festgenommen, die Polizei stellte Hunderttausende Euro in bar und mehrere Waffen sicher. Der Einsatz war international vorbereitet worden und konzentrierte sich auf die Provinzen Antwerpen und Limburg, beide liegen an der Grenze zu den Niederlanden und sind Hauptumschlagplätze von Rauschmitteln. Möglicherweise hängt auch eine Großrazzia gegen eine Rauschgiftbande in Den Haag damit zusammen.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. F.A.Z.

Eine Sondereinheit der belgischen Polizei soll schon vor zwei Jahren in das verschlüsselte Kommunikationsnetzwerk SKY ECC eingedrungen sein. Es wurde vor allem von Kriminellen benutzt, im Rauschgifthandel und bei anderen schweren Straftaten, weil es als extrem sicher galt. Das Netzwerk bietet eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, bei den Telefongeräten werden sämtliche Zusatzfunktionen wie Kameras, Mikrofone und Satellitennavigation deaktiviert. Wird ein Telefon konfisziert, können die Daten aus der Ferne gelöscht werden. Vertrieben wurden die Geräte vorwiegend in Belgien. Die Ermittler sollen Millionen Botschaften abgefangen haben, mit denen Banden Verabredungen trafen und Geschäfte abwickelten. Kriminelle hätten dort völlig ungehemmt kommuniziert, berichtete der belgische Fernsehsender RTBF. Die belgische Ermittlungsbehörde will sich am Mittwoch zu dem Fall äußern.

Zuvor war es schon der französischen und niederländischen Polizei gelungen, das ähnlich angelegte Netzwerk Encrochat zu hacken. Die Ermittler sollen in zwei Jahren mehr als hundert Millionen Botschaften mitgelesen haben. „Es war so, als hätten wir bei den Gesprächen der Kriminellen mit am Tisch gesessen“, sagte die Chefin der niederländischen Polizei Janine van den Berg, nachdem die Ermittler im Juli 2020 gegen kriminelle Netzwerke vorgegangen waren. Sie entdeckten zahlreiche Rauschgiftlabore in mehreren Staaten und wurden auch auf eine Folterkammer in Nord-Brabant aufmerksam.

Mehr zum Thema 1/

Nach jüngsten Erkenntnissen der Ermittler plante eine Bande, dort mindestens sieben Personen aus einem verfeindeten Drogenkartell zu ermorden. Die Kämpfe zwischen den verfeindeten Clans werden seit einiger Zeit zunehmend gewalttätig ausgetragen. In Antwerpen detonierten im vorigen Jahr mehrere Sprengsätze und Handgranaten.

Der Hafen von Antwerpen hat sich zu einem der wichtigsten Umschlagplätze für Rauschgift in Europa entwickelt. Dort wurden im vorigen Jahr 65,5 Tonnen Kokain sichergestellt, die aus Südamerika eingeführt worden waren, in der Regel aus Kolumbien, Brasilien und Ecuador. Das Volumen ist seit 2013 um das Vierzehnfache gestiegen. Die belgische und niederländische Provinz Limburg im Dreiländereck zu Deutschland ist ein wichtiges Zentrum für die Herstellung synthetischer Rauschmittel wie Ecstasy und Speed. Der bisher größte belgische Polizeieinsatz mit 1200 Beamten richtete sich im Mai 2019 gegen einen Ring krimineller Gebrauchtwagenhändler. Auch denen kam die Polizei auf die Spur, nachdem sie in ein verschlüsseltes Telefonnetz eingedrungen war.