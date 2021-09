SEK-Einsatz auf A9 : Polizei schließt im Fall von Reisebus in Bayern Geiselnahme aus

Polizisten stehen mit zivilien Fahrzeugen auf der Autobahn 9. Bild: dpa

Ein Großeinsatz auf einer Autobahn in Bayern hatte die Polizei am Dienstagabend in Atem gehalten. Am Tag danach können die Ermittler eine Geiselnahme ausschließen. Der Vorwurf gegen den Tatverdächtigen wiegt dennoch schwer.