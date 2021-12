Prozess gegen Maxwell : „Epstein gab Maxwell Millionen“

Eine Zeichnung aus dem Gerichtssaal in New York zeigt Ghislaine Maxwell im Gespräch mit ihrem Verteidiger. Bild: AP

Die Beziehung zu dem amerikanischen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein hat sich für Ghislaine Maxwell finanziell gelohnt. Wie der Geschäftsführer der Bank JP Morgan Chase & Co., Patrick McHugh, als Zeuge der Anklage am Montag während des Strafprozesses in New York gegen Epsteins Vertraute aussagte, ließ der Verstorbene ihr in den Jahren 1999 bis 2007 fast 31 Millionen Dollar zukommen. Mehr als sieben Millionen Dollar soll Maxwell damals in einen eigenen Hubschrauber investiert haben.

Bei ihrer Festnahme im Juli 2020 hatten Ermittler etwa 20 Millionen Dollar auf den Konten der Neunundfünfzigjährigen entdeckt. Damals weigerte sich die Britin aber, die Herkunft des Geldes preiszugeben. Laut Staatsanwaltschaft revanchierte sich Maxwell bei Epstein durch das Anwerben von Mädchen und jungen Frauen.

Wie „Kate“ am Montag vor dem Bundesgericht in Manhattan aussagte, hatte Maxwell sie Anfang der neunziger Jahre in ihr Haus in London eingeladen. Bei dem Treffen stellte sie der damals Siebzehnjährigen auch Epstein vor. Die Zeugin, die wie die anderen mutmaßlichen Opfer unter Pseudonym aussagte, sei damals von Maxwells Weltgewandtheit beeindruckt gewesen. „Sie war alles, was ich je sein wollte.“

Dass Maxwell ihre Freundschaft suchte, habe ihr so imponiert, dass sie Epstein immer wieder für sexuelle Begegnungen, vermeintliche Massagen, zur Verfügung stand. „Ich hatte Angst, mich von den beiden loszusagen, nachdem ich erlebt hatte, wie gut sie vernetzt waren“, sagte „Kate“, die sich an Bekannte des Paares wie Prinz Andrew und Donald Trump erinnerte.