Gewalttat in Choloma : Ausgangssperre nach mutmaßlichen Auftragsmorden in Honduras

Polizisten in Choloma vor der Bar, in der elf Menschen ermordet wurden Bild: AFP

Nach der Erschießung von elf Menschen im Norden von Honduras hat Staatschefin Xiomara Castro eine Ausgangssperre für die Stadt Choloma verhängt. Sie gelte ab Sonntag von 21.00 bis 04.00 Uhr, teilte die Linkspolitikerin am Sonntag im Onlinedienst Twitter mit. Am Samstag waren in Choloma elf Menschen in einer Billard-Bar erschossen worden. Die Tat sollen Auftragskiller begangen haben, die von Drogenhändlern angeheuert wurden.

Bei den Opfern handelte es sich laut einem Polizeisprecher um zehn Männer und eine Frau. Augenzeugen zufolge drangen die Täter mit Automatikwaffen in die Billard-Bar ein, wo gerade eine Geburtstagsfeier im Gange war.

Choloma hat knapp 300.000 Einwohner und ist ein Vorort der Industriemetropole San Pedro Sula. Präsidentin Castro erklärte, in Choloma und San Pedro Sula seien Maßnahmen ergriffen worden, „um die Sicherheit zu garantieren angesichts des brutalen und gnadenlosen terroristischen Angriffs“ durch „engagierte Killer, die von Drogenbaronen ausgebildet und befohlen werden, die ungestraft im Drogenkorridor des Sula-Tals operieren“.

Honduras leidet wie die Nachbarländer Guatemala und El Salvador unter Gewalt, Armut und Korruption. Gewalttätige Gangs terrorisieren gemeinsam mit Drogenkartellen große Teile der Bevölkerung.