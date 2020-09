Gewalt in Amerika : Schüsse durch das Autofenster

Viele New Yorker fühlten sich vor kurzem an die achtziger und neunziger Jahre erinnert. Als die Verbreitung des Rauschgifts Crack zu zahlreichen Gewalttaten auf den Straßen führte, gehörte die tägliche Mordbilanz wie der Wetterbericht zur Nachrichtenroutine. Während der Corona-Pandemie wird die bevölkerungsreichste Stadt der Vereinigten Staaten abermals von einer Welle der Gewalt heimgesucht. Mitte Juni zählte das New York Police Department (NYPD) mehr als ein Dutzend Schießereien mit fast 20 Verletzten – in 24 Stunden.

Einige Tage später wurde ein sieben Jahre altes Mädchen in East Harlem von einem Querschläger getroffen. Die Kugel galt eigentlich einem Bandenmitglied, das mit einer rivalisierenden Gang in Streit geraten war. Am 28. Juni registrierte die Polizei 17 Schießereien innerhalb von 24 Stunden. Am Wochenende des amerikanischen Unabhängigkeitstags, am 4. Juli, zählte die Polizei fast 40 Schießereien mit fast 60 Toten oder Verletzten.