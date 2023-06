Aktualisiert am

Polizistin Anja Dix ist mit einem Jugendschutzteam an Schulen in Berlin-Gropiusstadt im Einsatz. Im Interview berichtet sie von gewaltbereiten Zweitklässlern, fehlender Empathie und wie man die Täter erreichen kann.

Nicht immer geht es auf Schulhöfen so friedlich zu. (Symbolbild) Bild: Lucas Bäuml

Frau Dix, welcher Fall des Jugendschutzteams in Berlin-Gropiusstadt hat Sie in den vergangenen Wochen am meisten beschäftigt?

Julia Schaaf Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Hm, schwierig. Wir haben jede Woche Fälle, wo wir uns wirklich Sorgen machen und sagen, das geht ans Herz.

Erzählen Sie von einem.

Kürzlich hat uns eine Sozialarbeiterin ein Gewaltvideo geschickt, das benutzt wurde, um ein Mädchen zu bedrohen. Zwei Mädels hatten sich gestritten und gegenseitig beleidigt, und dann hat die eine dieses Video verschickt und gesagt: Wenn du nicht aufhörst, machen wir das mit dir. Das Video war das erste, was ich morgens gesehen habe: zwei Mädchen, die ein anderes zusammenschlagen, von beiden Seiten, mehrfach. Das dritte Mädchen liegt am Boden und wird gegen den Kopf getreten, von dem einen ins Gesicht, von dem anderen gegen den Hinterkopf, sodass der Kopf immer ganz extrem von der einen auf die andere Seite fliegt. Ich habe Gänsehaut bekommen.