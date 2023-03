Ein Zaun in der Nähe des Ortes, an dem die Leiche der getöteten Schülerin Luise in Freudenberg gefunden wurde, 15. März 2023. Bild: AFP

Ein Kleinkind an der Hand eines älteren Jungen, vor ihm ein weiterer Junge. Das Bild einer Überwachungskamera vom 12. Februar 1993 zeigte den zweijährigen James Bulger in einem Einkaufszentrum in Liverpool mit zwei zehnjährigen Schulschwänzern. Sie hatten den Jungen von seiner Mutter weggelockt, die gerade an der Metzgertheke anstand.

Stundenlang gingen sie mit ihm durch die Stadt. An einem Bahndamm prügelten sie ihn mit Steinen und einer Eisenstange tot. Dann legten sie den Jungen auf die Gleise. Verurteilt wurden die beiden zu acht Jahren Freiheitsstrafe in Jugendstrafanstalten.

Der Fall James Bulger rief weltweit Entsetzen hervor. Waren es Horror­videos, Gewalterfahrungen oder verwahrloste Verhältnisse? Unklar blieb, was letztlich zu der Tat führte. Die Strafe jedoch war geregelt: Weil in Großbritannien die Strafmündigkeit mit zehn Jahren beginnt, kamen sie in geschlossene Einrichtungen.

Familien der Tatverdächtigen benötigen „intensive Unterstützung“

In Deutschland beginnt die Strafmündigkeit mit 14 Jahren. Kinder, die Tötungsdelikte begehen, müssen sich daher nicht vor Gericht verantworten. Doch was geschieht mit Kindern wie den beiden zwölf und dreizehn Jahre alten Mädchen aus Freudenberg, die im Verdacht stehen, die zwölfjährige Luise erstochen zu haben?

Nach Angaben des Kreises Siegen-Wittgenstein hat das zuständige Kreisjugendamt „intensiven Kontakt“ zu den tatverdächtigen Kindern und deren Familien. Die „psycho­soziale Versorgung“ aller beteiligten Familienmitglieder – der Tatverdächtigen sowie des Opfers – habe dabei „oberste Priorität“. Das Kreisjugendamt biete der „Familie von Luise“ jederzeit ihre Unterstützung an, sofern sie das wünsche. Man habe der Familie „ein entsprechendes Angebot über den Opferschutz der Polizei übermittelt“.

Auch die Familien der Tatverdächtigen benötigen aus Sicht des Jugendamtes „intensive Unterstützung“. Es sei in Abstimmung mit den Familien bereits ein Rahmen gefunden worden. Dazu gehört, dass die beiden Mädchen derzeit „außerhalb des häuslichen Umfelds“ untergebracht seien. Ihre bisherigen Schulen besuchen die Kinder demnach nicht, sie haben jedoch weiter Kontakt zu ihren Eltern.

Dies sei aufgrund des jungen Alters „für die Entwicklung einer gelingenden Unterstützung sehr bedeutsam“. Als nächsten Schritt werde man „die Geschehnisse“ mit den Beteiligten aufarbeiten. Zudem werde man die „konkreten Unterstützungsleistungen“ anhand der „Bedarfe“ herausstellen. All das sei „ein sehr komplexer Prozess“, der auch zeitlich nicht eingegrenzt werden kann, da er abhängig von den individuellen „Bedarfen“ ist.

Psychiatrische Untersuchung des Kindes

Mit der „Unterbringung außerhalb des häuslichen Umfeldes“ kann ein geschlossenes Heim gemeint sein. In diesen Einrichtungen, in denen gewalttätige Kinder und Jugendliche untergebracht werden können, wird zunächst versucht, den Grund für die Aggression herauszufinden. Gibt es eine Beziehung zwischen Tätern und Opfer? Gab es vorher schon Gewalttaten durch das Kind? War es eine Kurzschlussreaktion oder eine ge­plante Tat? Aus Angst, aus Wut oder aus Rache? In der Regel wird das Kind psychiatrisch untersucht, es gibt Situations- und Verhaltensanalysen. An der Diagnostik sind viele Fachleute beteiligt, Verhaltenstherapeuten, Pädagogen, Psychologen und Psychiater.

Dann wird ein Therapieprogramm erstellt. Weiter besuchen sie die Schule, entweder extern oder intern. Sie müssen sich an einen strukturierten Tagesablauf mit festen Zeiten für Mahlzeiten, Hausaufgaben, Aufräumen sowie Therapiestunden wie zum Beispiel Antiaggressionstrainings halten.

Auch die Eltern werden in die Therapie einbezogen. Die Therapeuten wollen unter anderem erfahren, wie die Kinder groß geworden sind, ob ihnen zum Beispiel Grenzen gesetzt wurden oder nicht. Der Aufenthalt in einem geschlossenen Heim kann Monate dauern, anschließend könnten sie ambulant weiter betreut werden oder in eine offene Wohngruppe ziehen.

Die Täter im Fall James Bulger kamen im Juni 2001 frei. Da sie und ihre Eltern Morddrohungen ausgesetzt waren, unternahm man große An­strengungen, um ihnen Anonymität zu gewährleisten. Sie sollen neue Namen, neue Versicherungsnummern und neue Schulzeugnisse bekommen haben.

Seitdem wurde einer der beiden Männer schon zweimal wegen Besitzes und Verbreitens von Kinderpornographie zu Haftstrafen verurteilt. 2019 überlegte man, ihn nach Neuseeland auszuweisen. Die damalige Premierministerin von Neuseeland, Jacinda Ardern, sagte daraufhin: „Mach dir nicht die Mühe, auch nur anzufragen!“