In Berlin ist ein fünf Jahre altes Mädchen gestorben. Sie war zunächst als vermisst gemeldet und am Abend mit Verletzungen im Bürgerpark Pankow gefunden worden. Der 19 Jahre alte Tatverdächtige soll auf sie und ihre drei Geschwister aufgepasst haben.

Polizeibeamte stehen am Mittwoch unweit der Stelle, an der am Dienstagabend das zuvor als vermisst geltende verletzte Mädchen gefunden wurde. Bild: dpa

Im Fall der getöteten Fünfjährigen in Berlin steht der 19-jährige Babysitter des Kindes unter dringendem Tatverdacht. Der Mann habe am Dienstagnachmittag auf einem Spielplatz im nördlichen Stadtteil Pankow auf die vier Kinder der Familie aufgepasst, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Mittwoch. Mit der Fünfjährigen sei er dann weggegangen. Zu Begründung habe er gesagt, das Kind müsse zur Toilette. Er habe andere Menschen gebeten, auf die drei anderen Kinder aufzupassen. Der Deutsch-Türke sei dann ohne das Mädchen zurückgekommen und habe gesagt, er habe sie verloren.

Die alarmierte Polizei startete daraufhin eine große Suchaktion mit mehr als 100 Beamten und einem Hubschrauber. Nach einigen Stunden wurde das leblose Mädchen einige Hundert Meter entfernt von Passanten im Bürgerpark gefunden. Es hatte mindestens eine Stichverletzung. Eine Wiederbelebung blieb erfolglos. Das Kind wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wo es starb.

Der 19-Jährige wurde kurz darauf „am Rande des Parks“, in dem auch das Mädchen gefunden wurde, festgenommen worden, erklärte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. „Wenn sich der Tatverdacht erhärtet, soll er heute einem Haftrichter vorgeführt werden“, so die Sprecherin weiter. Die genauen Hintergründe der Tat seien noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Fünfjährige hatte die deutsch-polnisch-türkische Staatsangehörigkeit, berichtete die Polizei auf Nachfrage.

„Nachmittags war ein Polizist im Laden und hat gefragt, ob wir einen Mann mit kleinem Mädchen gesehen haben“, schilderte ein Mitarbeiter eines Restaurants an der Ecke zum Park. Dann habe sich schnell herumgesprochen, was passiert sei. „Die haben hier alles dicht gemacht. Ein Hubschrauber ist hier auch lang geflogen.“