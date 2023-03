Aktualisiert am

Gerüchteflut im Fall Luise : Ermittler appellieren an Social-Media-Nutzer

Weil sich in den sozialen Netzwerken immer mehr Hassbotschaften und Gerüchte zu der getöteten Zwölfjährigen verbreiten, appellieren die Ermittler nun an die Öffentlichkeit. Bisher gibt es keine Hinweise auf weitere Tatbeteiligte.

Die evangelische Kirche in Freudenberg hat ein Kondolenzbuch für die getötete Luise ausgelegt. Bild: dpa

Weil zuletzt immer mehr Falschmeldungen im Zusammenhang mit dem Tod der zwölfjährigen Luise aus Freudenberg in den diversen digitalen Kanälen verbreitet wurden, haben sich Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag zu einem gemeinsamen Appell veranlasst gesehen. „Durch das breite Interesse der Öffentlichkeit und die damit verbundene Anteilnahme kommen immer wieder Gerüchte über die mutmaßlichen Hintergründe des Vorfalls auf“, heißt es darin. In den sozialen Medien gebe es Spekulationen, die sich nicht mit dem aktuellen Stand der Ermittlungen deckten.

Reiner Burger Politischer Korrespondent in Nordrhein-Westfalen.



Mit Blick auf die Persönlichkeitsrechte des Opfers und der Täterinnen, zwei zwölf und 13 Jahre alte Mitschülerinnen Luises, könnten die Ermittlungsbehörden keine detaillierten Informationen veröffentlichen. „Staatsanwaltschaft und Polizei ­bitten daher, sich nicht an etwaigen Spekulationen zu beteiligen und die Diskussionen über die Hintergründe des Vorfalls, auch zum Schutz der Angehörigen, nicht zu befeuern.“

Die Situation sei „schon so sehr, sehr belastend“

Der F.A.Z. sagte der Siegener Oberstaatsanwalt Patrick Baron von Grotthuss, für die Angehörigen und insbesondere für die Angehörigen des Opfers sei die Situation „schon so sehr, sehr belastend. Wenn dann von allen Ecken wilde Parolen und Falschmeldungen kommen, wird alles noch schwerer.“ Deshalb bitte man alle Social-Media-Nutzer, umsichtig zu sein. „Das geht ja heute ganz schnell: Jemand postet was, und tausend Andere posten es nach oder wandeln es ab.“

Bei den Ermittlungen sei die digitale Gerüchteflut aber kein Störfaktor, sagte der Oberstaatsanwalt. „Wir wissen, was wir ermittelt haben. Deshalb können wir ja auch sagen, dass bestimmte in den sozialen Medien verbreitete Details nicht zutreffend sind.“

Während gegen die beiden strafunmündigen mutmaßlichen Täterinnen nicht ermittelt werden darf, werden Polizei und Staatsanwaltschaft nach Grotthuss’ Einschätzung noch zwei bis drei Wochen mit der Frage befasst sein, ob sich Anhaltspunkte dafür finden, dass andere strafmündige Personen an der Tat beteiligt gewesen sind. Dafür gebe es bisher aber keine Anzeichen, sagte der Oberstaats­anwalt. Gleichwohl gelte es, die Geständnisse der beiden Kinder zu verifizieren. „Je mehr objektive Beweismittel wir dafür zur Verfügung haben, desto besser.“

Das gelte auch für die bisher noch nicht aufgefundene Tatwaffe. Zuletzt hatten Polizeibeamte am Donnerstag in einem Waldgebiet nahe Freudenberg nach dem Messer gesucht.