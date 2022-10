Prozess wegen Kindesentziehung : Wenn der Vater zum Monster wird

Aktualisiert am

Getrennte Paare bleiben über ihre Kinder verbunden. Wie tragisch es ausgehen kann, wenn der Streit um den Sohn eskaliert, zeigt ein Gerichtsverfahren in Pforzheim.

„Ich wollte immer gerne Vater sein.“ Es ist einer der ersten Sätze von Koen B. am Dienstagmorgen kurz nach neun Uhr. In Saal 1 des Pforzheimer Amtsgerichts hat der Richter gerade erst die Hauptverhandlung eröffnet, in der sich der 49-jährige belgische Staatsbürger dem Tatvorwurf der Entziehung Minderjähriger stellen muss. Vorab: Das Schöffengericht wird den Vorwurf neun Stunden später als erwiesen ansehen und eine Haftstrafe von drei Jahren verhängen.

Eva Schläfer Redakteurin im Ressort „Leben" der Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Auf seine Vaterrolle zu sprechen kommt der Angeklagte, da sind kaum seine Personalien festgestellt. Im Laufe des Tages wird sich herauskristallisieren: Hätte sein heute elfjähriger Sohn Raphael die Wahl, würde er diesen Vater gerne aus seinem Leben streichen.