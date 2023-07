Der Armbrustschütze, der am Weihnachtstag 2021 in die Sicherheits­zone von Schloss Windsor eindrang mit der Absicht, Königin ­Elisabeth II. zu töten, wurde zu seiner Tat auch von einer künstlichen Internetfreundin ermutigt. Dieser Chatbot namens Sarai reagierte auf die ­Ankündigung des damals 19 Jahre alten Täters Jaswant Singh Chail, er glaube, er habe den Auftrag, die Königin zu töten, mit der Antwort: „Das ist sehr klug.“

Der geständige Täter wurde in South­ampton geboren und stammt aus einer Familie, die der religiösen Gemeinschaft der Sikhs angehört. Er wurde offenbar zu seiner Tat motiviert, nachdem er bei einem Besuch im indischen Amritsar von dem Massaker erfuhr, das dort im Jahre 1919 von britischen Soldaten verübt worden war und dem damals 379 Aufständische zum Opfer fielen.

Der Anwalt der Anklage gab in der Verhandlung gegen Chail an, eine zweite Motivationsquelle sei offenbar die Phantasiewelt der Filmserie „Star Wars“ gewesen; der Täter habe sich als „Darth Jones“ bezeichnet.

Die Anklage gab an, es sei Chails Absicht gewesen, „ein neues Imperium zu gründen, indem er die Reste des British Empire im Vereinigten Königreich zerstören wollte“. Der heute Einundzwanzigjährige kündigte seine Tat auch in einem selbst gedrehten Video am Tag vorher an, in dem er in schwarzer Kleidung und mit Gesichtsmaske auftrat und mit verzerrter Stimme sagte: „Es tut mir leid, was ich getan habe und tun werde. Ich werde versuchen, Elisabeth zu töten, die ­Königin der königlichen Familie.“

Zu der Vorgeschichte des Täters ­gehören auch mehrere gescheiterte Versuche, in die britischen Streitkräfte aufgenommen zu werden, um als Soldat der Militärpolizei, der Armee oder der Royal Navy die Möglichkeit zu ­haben, in die Nähe von Mitgliedern der Königsfamilie zu kommen. Der Anwalt der Anklage sagte im Blick auf den Angeklagten, es gehe im Kern ­darum, „zu klären, ob Chail zur Tatzeit unter akustischen Halluzinationen litt, die seine Fähigkeit zur Selbstkontrolle verschwinden ließen“.

Chail suchte nur wenige Wochen vor dem Tattag den ersten Kontakt mit seiner künstlichen Freundin im Internet. Sie versicherte ihm, sie werde ihn auch nach seinem Tod wiedersehen. Am 25. Dezember überwand er, mit einer modernen Armbrust ­bewaffnet, morgens gegen sechs Uhr die äußere Begrenzungsmauer von Schloss Windsor mit einer Nylonstrickleiter.

Zwei Stunden später fiel er an der Durchfahrt zu den privaten Gemächern der Königsfamilie einem Polizisten auf. Der sagte später aus, er habe eine Person mit Kapuze und ­metallener Gesichtsmaske bemerkt, die ausgesehen habe, als trüge sie eine Halloween-Verkleidung. Der mit Taser ausgerüstete Polizist stoppte den Eindringling. Auf die Frage, was er hier tue, gab er an: „Ich bin hier, um die Königin zu töten.“ Elisabeth II. hielt sich zu dem Zeitpunkt auf dem Gelände auf.