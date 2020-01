Gelsenkirchen : Mann attackiert Polizisten mit Messer und wird erschossen

Aktualisiert am

Ein Polizist hat in Gelsenkirchen einen mit einem Messer bewaffneten Mann erschossen. Der Mann soll die Beamten zuvor attackiert haben. Die Ermittler prüfen auch einen möglichen terroristischen Hintergrund.

Der Tatort vor der Polizeistation in Gelsenkirchen ist mit einem Absperrband begrenzt. Bild: dpa

In Gelsenkirchen ist nach Angaben der Polizei ein mit einem Messer bewaffneter Mann auf Polizeibeamte losgegangen und daraufhin erschossen worden. Wie ein Polizeisprecher sagte, attackierte der 37-jährige am Sonntag die Besatzung eines Streifenwagens, die neben ihrem Fahrzeug stand. Die Polizei bat Montagfrüh mögliche Zeugen des Vorfalls um Hinweise.

Der Mann habe mit einem Gegenstand auf den Streifenwagen eingeschlagen und sei „mit einem erhobenen Gegenstand“ auf die Beamten losgegangen. Diese hätten dann bemerkt, dass der Angreifer hinter seinem Rücken ein Messer gehalten habe, sagte ein Sprecher der Polizei. Trotz mehrfacher Aufforderungen durch die Polizisten habe der Mann den Angriff fortgesetzt. Ein 23-jähriger Polizeikommissaranwärter habe den Mann dann erschossen.

Bei dem Angreifer handelte es sich den Angaben zufolge um einen türkischen Staatsbürger, der in Gelsenkirchen wohnte. Er sei der Polizei bereits wegen verschiedener Gewaltdelikte bekannt gewesen. Berichte, wonach der Mann bei dem Angriff „Allahu Akbar“ (Gott ist groß) gerufen haben soll, bezeichnete der Polizeisprecher als „Gerüchte“, die bislang nicht bestätigt seien.

Die Ermittler riefen Zeugen auf, sich zu melden. Möglicherweise hätten Passanten den 37-Jährigen vor der Tat beobachtet und könnten Angaben machen, hieß es in einer Polizeimitteilung. Die Polizei machte am Montagmorgen auf Anfrage keine weiteren Angaben zu dem Fall und verwies auf die Staatsanwaltschaft in Essen. Diese war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.