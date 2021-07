Geldtransportunternehmen : Mitarbeiterin soll Millionen geklaut haben

Die Bremer Polizei fahndet öffentlich nach einer 28 Jahre alten Frau, die als Mitarbeiterin eines international tätigen Geldtransportunternehmens mehrere Millionen Euro in bar entwendet haben soll. Die Schadensumme liegt nach einem Bericht des Weser-Kuriers bei rund acht Millionen Euro.

Der schwere Diebstahl ereignete sich am Freitag vor Pfingsten. Die mutmaßliche Täterin Yasemin G. hatte am späteren Abend die Aufgabe, Bargeldlieferungen für Kunden vorzubereiten. Während dieser Tätigkeit zweigte sie die großen Geldscheine ab und verstaute sie in einem metallenen Rollcontainer, den sie anschließend trotz verschiedener Sicherheitsmaßnahmen und -vorschriften aus dem Gebäude schleusen konnte.

Der Container wurde in einen schwarzen Mercedes-Benz Vito geladen, der dann zusammen mit der Frau wegfuhr. Die Kennzeichen des Transporters (HB-DW 143) waren nur wenige Stunden zuvor in Bremen gestohlen worden. Der Transporter selbst war zwei Tage zuvor in Berlin-Spandau angemietet worden und wurde dort auch am Pfingstwochenende wieder abgegeben. Die Mitarbeiterin meldete sich nach der Tat bei ihrem Arbeitgeber krank. Der Diebstahl fiel nach Angaben des Weser-Kuriers erst am Dienstag nach Pfingsten auf.

Eine mutmaßliche Gehilfin von Yasemin G. hat die Polizei bereits festgenommen. Bei G. selbst gab es Hinweise, dass sie sich ins Ausland abgesetzt haben könnte. Die Bremer Polizei sucht auch nach weiteren möglichen Mittätern. Zu der Frage, ob sie Strukturen der Organisierten Kriminalität hinter der Tat vermutet, macht die Bremer Polizei gegenwärtig keine Angaben.