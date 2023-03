Ein Mann tritt am späten Nachmittag in eine Apotheke in der Karlsruher Innenstadt, nimmt mehrere Geiseln und fordert angeblich ein hohes Lösegeld. Knapp fünf Stunden später beendet die Polizei die Geiselnahme.

Aufatmen in der Fächerstadt: Die Polizei in Karlsruhe hat einen Tatverdächtigen nach einer Geiselnahme festgenommen – fast fünf Stunden nach Beginn der Tat. Das bestätigte ein Polizeisprecher der F.A.Z. Umliegende Wohnungen in dem Haus würden noch durchsucht. Die Personen, die der Mann in seine Gewalt gebracht hatte, sind nach Angaben der Polizei unverletzt.

Auf einem Livestream der Nachrichtenagentur Reuters war zu sehen, dass die Polizei die Apotheke am Abend betreten hat. Nach eigenen Angaben ging eine Spezialeinheit um 21.10 Uhr in das Gebäude hinein. „Dabei wurde ein männlicher Tatverdächtiger festgenommen“, heißt es von der Polizei.

Die „Stuttgarter Nachrichten“ meldeten zuvor, dass es sich um einen „unbekannten Täter“ handle, der zwei Menschen in seine Gewalt gebracht und sieben Millionen Euro Lösegeld für deren Freilassung gefordert hatte. Der Geiselnehmer soll laut der Zeitung mit einer Schusswaffe bewaffnet gewesen sein. Die Polizei stand nach eigenen Angaben mit dem Geiselnehmer in Kontakt. Man habe Kontakt „in die Apotheke hinein“, sagte ein Polizeisprecher vor der Festnahme.

Nach Informationen der Zeitung „Badische Neueste Nachrichten“ wurde die Polizei gegen 16.45 Uhr verständigt, die Geiselnahme begann anscheinend gegen 16.30 Uhr. Der Notruf kam wohl direkt aus der Apotheke. Zwischenzeitlich waren 15 Rettungswägen sowie weitere Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr vor Ort. Auch Spezialkräfte wurden hinzugezogen.

Überfall erst vor wenigen Wochen

Die Apotheke befindet sich in der Ettlinger Straße in der Innenstadt. Das betroffene Gebiet in der Nähe des Festplatzes wurde weiträumig abgesperrt. Erst im Januar wurde die Apotheke überfallen: Laut dpa gelangte ein maskierter Räuber in den Personalbereich, bedrohte einen Angestellten mit einem sägeähnlichen Werkzeug und floh mit einem Liter Methadon. Wenige Tage später wurde in diesem Fall ein Tatverdächtiger erfasst. Er kam in Haft.

Für die Bevölkerung bestand keine Gefahr, sagte Polizeisprecher Kai Lampe. Anwohner wurden gebeten, den Aufenthalt im Einsatzraum zu meiden. Großveranstaltungen auf dem Festplatz wurden für den Abend abgesagt.