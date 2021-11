Fall Gabby Petito : Brian Laundrie beging Suizid

Der Verlobte und mutmaßliche Mörder der amerikanischen Reisebloggerin Gabrielle „Gabby“ Petitio hat sich das Leben genommen. Wie die Rechtsmedizin des Bezirks Sarasota (Florida) am Dienstag mitteilte, starb der 23 Jahre alte Brian Laundrie durch einen Kopfschuss. Nach wochenlanger Suche hatten Beamte des FBI seine sterbliche Überreste Ende Oktober im Landschaftsschutzgebiet Myakkahatchee Creek Environmental Park etwa 20 Kilometer entfernt von seinem Elternhaus in North Port entdeckt. Da Laundries Leichnam vermutlich einige Wochen in dem überfluteten, von Alligatoren, Kojoten und anderen Tieren bevölkerten Sumpfgebiet lag, war eine Identifizierung zunächst nicht möglich.

Die Causa Laundrie hatte Millionen Amerikaner wochenlang beschäftigt. Der Dreiundzwanzigjährige war Anfang Juli mit seiner Verlobten Petito an der Ostküste aufgebrochen, um für ihren Blog in einem Camper den Westen der Vereinigten Staaten zu bereisen. Nach Videos aus Kalifornien, Utah und Wyoming, welche die 22 Jahre alte Petito fröhlich und verliebt zeigten, brach der Kontakt zu ihren Eltern im Bundesstaat New York Ende August unerwartet ab. Anfang September kehrte Laundrie zu seinen Eltern nach Florida zurück, meldete sich aber nicht bei der Familie seiner Verlobten. Am 11. September gaben Gabbys Eltern schließlich eine Vermisstenanzeige auf. Mit dem Slogan „Where is Gabby?“ forderten tausende Amerikaner Laundrie und seine Eltern in sozialen Medien auf, Hinweise zu Petitos Schicksal zu geben.

Vorwürfe gegen das FBI

Am 19. September fanden Einsatzkräfte ihren vergrabenen Leichnam schließlich in der Nähe eines Campingplatzes im Nationalpark Grand Teton in Wyoming. Laut Obduktionsbericht wurde Petito erdrosselt. Da Laundrie nach dem Tod seiner Verlobten weiter mit ihrer Kreditkarte zahlte, stellten die Justizbehörden einen Haftbefehl aus. Die Eltern des Dreiundzwanzigjährigen hatten ihn damals vermisst gemeldet, nachdem er am 14. September aus ihrem Haus in Florida verschwunden war.

Dass Laundrie, wie erst am Dienstag bekannt wurde, eine Waffe seiner Eltern mitnahm, löste jetzt abermals Empörung aus. Viele Amerikaner warfen dem FBI vor, sie nicht vor einem bewaffneten mutmaßlichen Mörder auf der Flucht vor der Polizei gewarnt zu haben. „Wir wollten nicht, dass die Öffentlichkeit in Panik gerät. Ich glaube, die Behörden gingen nicht davon aus, dass er jemandem, dem er auf der Straße begegnet, gefährlich werden könnte“, teilte Steve Bertolino, der Anwalt der Familie Laundrie, mit. Wo die Waffe jetzt ist, bleibt derweil offen. Nach Berichten amerikanischer Medien wurde sie nicht bei Laundries Leichnam gefunden.