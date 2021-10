22-Jährige in den USA : Gabby Petito wurde laut Gerichtsmediziner erdrosselt

In den USA und weltweit sorgte ihr Fall für großes Aufsehen, nun hat der Gerichtsmediziner Brent Blue in Wyoming, dem Fundort der Leiche von Gabby Petito, bestätigt, dass die 22 Jahre alte Bloggerin Opfer eines Tötungsdeliktes wurde. Die Todesursache: Strangulation. Weiter teilte der Mitarbeiter der Forensik mit, Petitos Leiche habe vermutlich schon drei bis vier Wochen im Bridger-Teton National Forest bei Jackson gelegen, bevor sie am 19. September entdeckt wurde. Ein genauer Todeszeitpunkt ist offen. Bereits nach einer ersten schnellen Obduktion waren die Ermittler von einem Verbrechen ausgegangen, wollten aber noch die endgültigen Autopsieberichte abwarten.

Verdächtigt wird vom ermittelnden FBI mittlerweile hauptsächlich Petitos Verlobter und Reisebegleiter, der 23 Jahre alte Brian Laundrie. Er ist seit mehreren Wochen verschwunden und wird landesweit gesucht. Blue wollte zum Ermittlungsstand keine weitere Details nennen. „Wir sind nur mit der Feststellung der Todesursache (...) betraut. Wer das Tötungsdelikt begangen hat, ist Sache der Strafverfolgungsbehörden“, erklärte er.

Laundrie war am 1. September ohne Petito zum Haus seiner Eltern nach North Port in Florida zurückgekehrt und fuhr dabei den Van, mit dem beide gemeinsam den Urlaub verbrachten – eine USA-Rundreise.

Laundries Eltern sagten der Polizei, sie hätten ihren Sohn zuletzt am 13. September gesehen, zwei Tage nachdem Petitos Eltern, die in Long Island, New York, leben, sie als vermisst gemeldet hatten. Laundries Eltern sagten den Ermittlern außerdem, dass ihr Sohn möglicherweise auf dem Weg zum Carlton-Reservat, einem 25.000 Hektar großen Wildschutzgebiet in der Nähe ihres Hauses, sei.

Der Fall schlägt auch deswegen national wie international so hohe Wellen, weil das Paar die Reise mit zahlreichen Bildern und Videos in den sozialen Netzwerken dokumentierte. Die beiden wirken darauf meist glücklich. Später zeigten Aufnahmen einer Körperkamera eines Polizisten, dass es in der Beziehung auch heftig kriselte. Petito sagt dabei zu dem Beamten, dass sie unter einer Zwangsstörung leide, es zu einer Auseinandersetzung mit Laundrie kam.