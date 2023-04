Polizisten sind in der Nähe des Tatorts in Louisville unterwegs. Bild: AFP

Mindestens fünf Menschen sind am Ostermontag in der US-Stadt Louisville durch Schüsse getötet wurden. Das teilte Polizei mit. Weitere sechs Personen wurden verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Wie die Sender ABC und CNN meldeten, habe die Attacke sich in einem Bankgebäude in der Innenstadt abgespielt.

Wie die Polizei auf Twitter schrieb, sei sie gegen 8.30 Uhr alarmiert worden, Beamte seien binnen weniger Minuten am Tatort gewesen. Der mutmaßliche Schütze ist demnach ebenfalls tot. Die Umstände blieben zunächst unklar, ebenso seine Identität und sein Motiv. Laut Polizei handelte es sich um einen Einzeltäter. Auch über die Identität der Opfer war zunächst nichts bekannt.

„Es besteht keine Gefahr mehr für die Bevölkerung“, so die Polizei. Einwohner wurden dennoch gebeten, den Tatort weiträumig zu umfahren. Für den Lauf des Tages wurde eine Pressekonferenz angekündigt.

Der Gouverneur des Bundesstaats Kentucky, schrieb auf Twitter, er sei unterwegs zum Tatort. „Bitte beten Sie für die betroffenen Familien und die Stadt Louisville“, fügte er hinzu.

Der Bürgermeister der Stadt war laut US-Medienberichten bereits vor Ort eingetroffen. Louisville ist mit knapp 700.000 Einwohnern die größte Stadt des US-Bundesstaats Kentucky und liegt an der Grenze zu Indiana.

Die Vereinigten Staaten sind seit langem mit einem gewaltigen Ausmaß an Waffengewalt konfrontiert. Amokläufe und tödliche Schießereien gehören zum Alltag. Größere Attacken dieser Art führen regelmäßig zu Diskussionen über eine Verschärfung des Waffenrechts, bislang aber ohne jeden Erfolg. Schusswaffen sind in den USA leicht erhältlich und im großen Stil im Umlauf.