Der ehemalige „Navy Seal“ Rober O’Neill, hier bei einer Diskussion zu seinem Buch ''The Operator: Firing the Shots that Killed Osama bin Laden'' 2017 in Kalifornien Bild: Picture Alliance

Ein früherer Soldat der amerikanischen Spezialkräfte „Navy Seals“, der angab, die tödlichen Schüsse auf Osama Bin ­Laden abgefeuert zu haben, ist in der vergangenen Woche in Texas fest­genommen worden. Das berichtete die Zeitung „Dallas Morning News“ am Freitag unter Berufung auf die Polizei. Demnach wurde Robert O’Neill, von 1996 bis 2012 Ange­höriger der Spezialkräfte der Marine, am vergangenen Mittwoch in Frisco festgenommen und für eine Kaution von 3500 Dollar wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Polizei teilte mit, O’Neill werde Körperverletzung vorgeworfen. Zudem soll er sich öffentlich unter dem Einfluss von Rauschgift oder ­Alkohol befunden haben.

Sofia Dreisbach Politische Korrespondentin für Nordamerika mit Sitz in Washington. Folgen Ich folge

Der 47 Jahre alte Mann, der in ­Tennessee lebt, war laut der Zeitung in Frisco, um in einer Zigarrenlounge einen Podcast aufzunehmen. O’Neill hatte im Jahr 2014 zum ersten Mal ­behauptet, er sei es gewesen, der 2011 den damaligen Al-Qaida-Führer Bin Laden getötet habe. Die amerikanische Regierung hat diese Darstellung bislang weder bestätigt noch dementiert. Der frühere „Navy Seal“ war 2020 mit einem Flugverbot für Delta Airlines in die Schlagzeilen geraten, nachdem er sich auf einem Flug der Corona-Maskenpflicht widersetzt ­hatte. Damals veröffentlichte er ein Foto ohne Maske auf Twitter und schrieb dazu: „Ich bin kein Weichei.“

Im Jahr 2016 ließ die Staatsanwaltschaft von Montana eine Anklage O’Neills wegen Trunkenheit oder Rauschgifteinfluss am Steuer fallen. Grundlage für die Anklage seien demnach Medikamente gewesen, die O’Neill zur Behandlung von Symptomen im Zusammenhang mit seinem Militärdienst verschrieben wurden. Nach eigenen Angaben hatte der frühere „Navy Seal“ ein verschreibungspflichtiges Schlafmittel gegen schwere Schlafstörungen eingenommen.