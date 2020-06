Früherer Mitbewohner erzählt : „Christian B. war oft sehr aggressiv“

Christian B., der Mordverdächtige im Fall Maddie, lebte in Würzburg in einer Einrichtung für schwer erziehbare Jugendliche. Ein früherer Mitbewohner berichtet von dessen krimineller Energie.

Christian B., der Mordverdächtige im Fall des vor 13 Jahren in Portugal verschwundenen britischen Mädchens Madeleine McCann, lebte laut Einwohnermeldeamt von 1992 bis 1995 in einer Einrichtung für schwererziehbare Jugendliche in Würzburg. Das Diakonische Werk hatte damals mehrere Reihenhäuser in einer ruhigen Gegend auf einem Hügel gemietet, der ehemalige Vermieter bestätigte Anfang der Woche, dass dort schwererziehbare Jugendliche untergebracht waren. Jetzt hat sich ein Mann bei der F.A.Z. gemeldet, der eigenen Angaben zufolge mehrere Jahre lang zusammen mit dem heute 43 Jahre alten Christian B. in der Wohnung lebte.

Der 47 Jahre alte Frührentner erinnert sich daran, dass B. oft sehr aggressiv gewesen sei. „Einmal hat er eine Glasflasche nach einem Betreuer geschmissen, weil der ihm nichts zu essen aufgehoben hatte. Da habe ich einen Splitter ins Auge bekommen.“ B. habe damals eine Ausbildung zum Kraftfahrzeugmechaniker gemacht und eine Freundin gehabt, sagt der ehemalige Mitbewohner.

Die Verhältnisse in der Wohngemeinschaft seien „schon heftig“ gewesen. Es habe zu wenig zu essen gegeben, weil nur einmal die Woche eingekauft worden sei. „Das war schnell leer.“ Jeden Mittwoch habe er immerhin etwa zehn Mark Taschengeld bekommen. In dem Haus sei es schmutzig gewesen, neben einer Toilette hätte immer ein Berg Klamotten gelegen. In der Küche seien Essensreste vergammelt, weil die Jugendlichen ihren Küchendienst nicht gemacht hätten. „Es gab Motten und Kakerlaken.“ Insgesamt hätten in der Wohngemeinschaft damals vier Jugendliche gelebt, in der ersten und zweiten Etage habe es jeweils zwei Einzelzimmer und ein Bad gegeben. Im Erdgeschoss sei ein Aufenthaltsraum gewesen, außerdem hätte dort ein Betreuer geschlafen. „Die haben oft gewechselt.“ In einem weiteren Reihenhaus seien noch mal vier Jugendliche untergebracht gewesen.

In ihrem Haus habe Christian B. im ersten Stock das größte Zimmer bewohnt, sagt der ehemalige Mitbewohner – und das einzige mit Balkon. „Da saßen wir oft.“ B. habe immer die meisten Zigaretten gehabt, auch mal Joints geraucht und oft Zimmerarrest oder Ausgangssperre bekommen. „Dann ist er einfach verschwunden. Der hat sich nichts sagen lassen.“ Wofür B. bestraft werden sollte? „Er hat Zigarettenautomaten aufgebrochen, ist in Gartenlauben eingebrochen oder hat den Heimbus geklaut.“ Zunächst habe B. viel mit den anderen Jugendlichen aus der Einrichtung gemacht, plötzlich sei er fast nur noch für sich allein gewesen. Abends sei B. oft auf einen Spielplatz in der Nähe gegangen und habe dort geraucht. „In sein Zimmer hat er niemanden reingelassen. Er war am Ende immer schwarz angezogen, die Kinder hatten Angst vor ihm. Ich hatte das Gefühl, dass er irgendwas hat.“

Er erinnere sich auch noch daran, dass B. oft einen Nachbarn beleidigt habe. Dieser ehemalige Nachbar sagte der F.A.Z. Anfang der Woche, dass er wegen der Jugendlichen nebenan Angst um seine Tochter gehabt habe und deswegen Mitte der neunziger Jahre weggezogen sei. Mittlerweile wohnen der ehemalige Nachbar und der ehemalige Mitbewohner von Christian B. wieder an derselben Straße. Am Mittwoch trafen sie sich zufällig, erst da erfuhr der ehemalige Mitbewohner von den Vorwürfen gegen Christian B. „Als ich sein Foto dann im Internet gesehen habe, habe ich am ganzen Körper gezittert.“

„Ich dachte, es geht um aufgebrochene Zigarettenautomaten“

Wann er B. das letzte Mal gesehen hat? „Irgendwann hat ihn die Polizei aus der Wohngemeinschaft geholt, danach habe ich ihn nie mehr gesehen. Ich dachte, dass es um die aufgebrochenen Zigarettenautomaten ging.“ Tatsächlich wurde B. im Jahr 1994 zu einer Jugendstrafe verurteilt, weil er eine Sechsjährige auf einem Spielplatz missbraucht und später vor einer Neunjährigen die Hose heruntergelassen hatte. Danach setzte er sich nach Portugal ab.

Dort soll er Jahre später Madeleine McCann ermordet haben. Mittlerweile prüfen mehrere Staatsanwaltschaften Hinweise darauf, dass B. noch weitere Kinder entführt oder getötet haben könnte. Am Donnerstag wurde bekannt, dass die belgische Staatsanwaltschaft nach den neuen Entwicklungen im Fall Maddie die Ermittlungen in dem Mordfall Carola Titze wieder aufgenommen hat. 1996 war der verstümmelte Leichnam der damals 16 Jahre alten Deutschen in Belgien gefunden worden. B. wurde unterdessen im Kieler Gefängnis zum Schutz vor möglichen Übergriffen in einen anderen Trakt verlegt. Er sitzt dort aktuell eine Strafe wegen Rauschgifthandels ab. Zu den neuen Vorwürfen im Fall Maddie wurde er noch nicht befragt.