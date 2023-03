In der Nähe wurde die Leiche gefunden: In einem Wald bei Freudenberg wird der getöteten Luise gedacht. Bild: dpa

Eigentlich hatten die Ermittler in Freudenberg die Suche nach der Tatwaffe schon eingestellt. „Wir waren davon ausgegangen, dass wir keine Chance haben werden, das Messer zu finden“, sagt ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Siegen. Etwa 30 Beamte hatten am Dienstag mit Metalldetektoren in dem abgelegenen Waldstück, wo die zwölf Jahre alte Luise getötet worden sein soll, nach dem Messer gesucht. Ohne Erfolg. Doch zwei Tage später, am Donnerstag, haben die Ermittler neue Hin­weise erreicht. Für den späten Nachmittag sei eine kurze Nachsuche geplant, sagt der Sprecher der Staatsanwaltschaft Siegen. Dabei sollten auch Hunde eingesetzt werden. Das Messer könne sich an einer Stelle befinden, die vorher noch nicht oder noch nicht detailliert abgesucht worden sei.

Der Verbleib der Tatwaffe gehört noch zu den Leerstellen im Fall Luise, der wegen der mutmaßlichen Täterinnen im Alter von zwölf und dreizehn Jahren großes Auf­sehen erregt. Die Klassenkameradinnen von Luise sollen das Mädchen am Samstag mit zahlreichen Messerstichen getötet haben. Die Zwölfjährige galt zunächst als verschollen. Erst am frühen Sonntagnachmittag wurde ihre Leiche gefunden. Am Montag gestanden die beiden Tatverdächtigen die Tötung. Über ein mögliches Motiv ist noch nichts Genaues bekannt. Der zuständige Oberstaatsanwalt hat lediglich mitgeteilt, es bewege sich jenseits dessen, „was man bei einem strafmündigen Täter eruieren würde“.

Sie sollen „beste Freundinnen“ gewesen sein

Laut „Bild“-Zeitung sollen die 13 Jahre alte Tatverdächtige und das Opfer „beste Freundinnen“ gewesen sein und sich schon lange gekannt haben. Sie wohnten etwa drei Kilometer voneinander entfernt und fuhren laut „Bild“ täglich gemeinsam im Bus zur örtlichen Esther-Bejarano-Gesamtschule. Vor dem Flachbau der Schule hängen die Flaggen auf halbmast, die Website ist inaktiv. Wo sonst Neuigkeiten zu Unterricht und Sportveranstaltungen verkündet werden, hat die Schulleitung einen Text in weißer Schrift auf türkis­farbenen Grund gesetzt. „Wir haben am Wochenende unsere Schülerin, Mitschülerin und Freundin Luise verloren“, heißt es dort. „Viel zu früh wurde sie gewaltsam aus unserer Mitte und aus ihrer Familie entrissen.“

Am Donnerstag kehrten die Lehrer der Gesamtschule zum regulären Stundenplan zurück. Der Sprecher der zuständigen Bezirksregierung erklärt, das gelte wohl auch für die siebte Klasse, in die das Opfer und die beiden Tatverdächtigen gingen. In den drei Tagen zuvor war der reguläre Unterricht weitgehend ausgesetzt worden, um den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu geben, die Situation gemeinsam und in Gesprächen mit Schulpsychologen, Lehrern und Betreuern zu verarbeiten. „Es sind weiterhin eine ganze Reihe von Schulpsychologen vor Ort, die auch in Anspruch genommen werden“, sagt der Sprecher der Bezirksregierung Arnsberg. „Doch es ist genauso wichtig, dass sukzessive eine Rückkehr in einen normalen Ablauf erfolgen kann, weil das auch eine gewisse Sicherheit gibt.“

Auch an anderen Orten in dem 18.000-Einwohner-Ort wird der Zwölfjährigen gedacht. Die Evangelische Kirche Freudenberg hat ein Kondolenzbuch für Luise ausgelegt. Im kommenden Sonntagsgottesdienst plant die Gemeinde, „unserer Fassungslosigkeit über den Tod von Luise einen besonderen Raum“ zu geben. Schon am Sonntagabend war hier in einer Andacht für das Mädchen und seine Familie gebetet worden.

Die Siegener Polizei beobachtet derweil die Debatte um den Fall in den sozialen Netzwerken. Dort verbreiten sich zunehmend Drohungen und Hassbotschaften gegen die zwölf und 13 Jahre alten Tatverdächtigen. „Wir haben ein Monitoring dazu und prüfen laufend, ob strafrechtlich Relevantes gepostet wird“, sagte ein Sprecher. Die beiden Mädchen befinden sich zur Zeit in der Obhut des Kreisjugendamts. Weil sie nicht strafmündig sind, werden sie sich nicht vor Gericht verantworten müssen.