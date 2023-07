Aktualisiert am

13 Jahre zu Unrecht in Haft : Angeklagter im Prozess um „Badewannen-Mord“ freigesprochen

Im Münchner Prozess um den sogenannten Badewannen-Mord von Rottach-Egern ist der angeklagte Manfred Genditzki am Freitag freigesprochen worden. Er hatte für die vermeintliche Tat rund 13 Jahre im Gefängnis gesessen und jahrelang für das Wiederaufnahmeverfahren gekämpft.

Es war ein mit Spannung erwartetes Urteil: In dem neu aufgerollten Prozess um den sogenannten Badewannen-Mord forderte sogar die Staatsanwaltschaft Freispruch, weil es Zweifel daran gab, ob es sich bei dem Tod einer alten Frau in einer Badewanne im oberbayerischen Rottach-Egern überhaupt um ein Verbrechen handelte und nicht schlicht um einen tragischen Unfall.

Jahrelanger Kampf

Der inzwischen 63-Jährige, der in der Wohnanlage der Getöteten als Hausmeister tätig war, war 2010 vom Landgericht München II zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Nach Überzeugung des Schwurgerichts hatte er die Seniorin im Oktober 2008 in deren Wohnung nach einem Streit auf den Kopf geschlagen und dann in der Badewanne ertränkt. Er hat die Vorwürfe stets bestritten.

Nach jahrelangem Kampf um ein Wiederaufnahmeverfahren war im April ein neuer Prozess gestartet. Im neuen Verfahren waren nun Gutachter gehört worden, die den inhaftierten Mann entlasten.

Möglich sei laut einem biomechanischen Gutachten, dass die Seniorin schlicht in die Wanne stürzte, sich den Kopf anschlug und ertrank. Laut einem thermodynamischen Gutachten starb die alte Frau mit sehr großer Wahrscheinlichkeit deutlich nach dem von der Staatsanwaltschaft angenommenen Tatzeitraum.

Die Staatskasse sei verpflichtet, Genditzki für 13 Jahre im Gefängnis zu entschädigen, sagte er und fügte hinzu, er finde „die passenden Worte nicht“.

„Was dieser Mann durchgemacht hat, tut mir leid“

Genditzkis Verteidigerin Regina Rick hatte einen Freispruch gefordert, der keinen Zweifel an der Unschuld ihres Mandanten lässt und keinen nur aus dem Grundsatz im Zweifel für den Angeklagten.

Sie sei „erschöpft“, hatte Rick der Mediengruppe Münchner Merkur/tz kurz vor dem Urteil gesagt. „Dieser Fall war ein jahrelanger Marathon für mich.“ Sie habe „vom ersten Moment an seine Unschuld geglaubt. Das ging ja damals schon aus den Akten hervor“.

„Man verliert schon ein wenig die professionelle Distanz. Wenn ich nach über 20 Jahren Strafverteidigung noch ein Herz hätte, würde es manchmal brechen“, sagte die Juristin. „Was dieser Mann durchgemacht hat, tut mir leid.“