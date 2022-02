Frauenhandel in China : Alle wussten es und haben weggeschaut

Xiao Huamei wurde offenbar nicht nur einmal verschleppt, verkauft und sexuell ausgebeutet, sondern im Laufe der Jahre gleich dreimal. In ihrem Umfeld in der ostchinesischen Provinz Jiangsu wussten viele Personen von diesen Verbrechen, doch sie schauten weg oder machten mit. Das sind nur zwei der bedrückenden Details eines Untersuchungsberichts der Provinzregierung, der am Mittwoch veröffentlicht wurde. Der Fall bewegt die chinesische Öffentlichkeit, seit im Januar ein Vlogger die Frau in einem Dorf mit einer Eisenkette um den Hals in einem Schuppen entdeckte. Der Vlogger war auf der Suche nach einem Mann, der sich im Internet mit seinen acht Kindern präsentiert hatte, um zu Spenden aufzurufen. Es stellte sich heraus, dass Xiao Huamei, die angekettete Frau in dem Schuppen, die Mutter der acht Kinder ist. In der Öffentlichkeit wurden sofort Vermutungen laut, sie sei verschleppt und zwangsverheiratet worden. Die Behörden im Amtsbezirk Feng versuchten aber, die Hintergründe zu vertuschen.

Friederike Böge Politische Korrespondentin für China, Nordkorea und die Mongolei. Folgen Ich folge



Es hätte einer dieser tragischen Fälle sein können, die kurz in den Schlag­zeilen auftauchen und dann wieder vergessen werden. Doch irgendetwas am Schicksal der 44 Jahre alten Xiao Huamei traf einen Nerv in der chinesischen Bevölkerung. Das Video, das der Vlogger von der angeketteten Frau ins Internet stellte, wurde häufiger angeklickt, als China Einwohner hat. Immer mehr Menschen begannen Fragen zu stellen, die Darstellung der Behörden anzuzweifeln und Informationen auszugraben. Ein pensionierter Investigativreporter suchte in Xiaos Heimatdorf in Yunnan nach Angehörigen. Zwei Aktivistinnen machten sich auf den Weg nach Jiangsu, um der inzwischen ins Krankenhaus gebrachten Xiao zur Seite zu stehen. Die beiden jungen Frauen wurden fest­genommen. Eine von ihnen berichtete später detailreich über ihre Zeit in Polizeigewahrsam. „Meine ganze Weltsicht ist in sich zusammengestürzt. Alles, an das ich jemals geglaubt habe, hat sich als Lüge entpuppt.“ Es gab Berichte über weitere Opfer von Frauenhandel im ­gleichen Amtsbezirk, und über ein Gericht, das mehreren Frauen die Scheidung verwehrt hatte, obwohl sie an­gaben, zwangsverheiratet worden zu sein. Es taten sich soziale Abgründe auf, die weit über den Fall Xiao Huameis hinauswiesen.