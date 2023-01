Auswahlverfahren von Airline : Bewerberinnen: „Mussten uns bis auf die Unterwäsche ausziehen“

Kritik am Gewicht und Blicke unters Kleid: Mehrere Frauen in Spanien berichten von einem demütigenden Auswahlverfahren für eine Stelle als Flugbegleiterin. Jetzt ermittelt die Arbeitsaufsicht.

Es fing harmlos mit einem Englisch-Test an. Die jungen Frauen in Madrid hatten sich für eine Stelle als Flugbegleiterin bei „Kuwait Airways“ beworben. Erniedrigt und entsetzt erinnern sie sich daran, wie das Auswahlverfahren im November in einem Flughafenhotel am Rand der spanischen Hauptstadt weiterging. Sie seien sich vorgekommen, wie „Pferde und Tiere im Zoo“, sagten sie über die Personalvermittlung, die Kabinenpersonal für die arabische Fluggesellschaft rekrutiert.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid. Folgen Ich folge

Seit Jahresbeginn berichtet die spanische Online-Zeitung Eldiario schon in mehreren Artikeln über die Erfahrungen von einem halben Dutzend Bewerberinnen, von denen sich die meisten bis auf die Unterwäsche ausziehen mussten. Die Empörung in Spanien wächst. Laut Presseberichten nahm die Arbeitsaufsicht Ermittlungen auf. Ein neues Auswahlverfahren, das in sozialen Medien für Januar angekündigt war, wurde angeblich abgesagt.

Dem Fernsehsender „La Sexta“ erzählte eine Frau, die nur ihren Vornamen Bianca angab, wie sie in einen „Schockzustand“ geraten sei, als eine der Anwerberinnen auf einmal ihr Kleid „bis zum Schlüpfer“ hochzog – angeblich, um zu prüfen, ob die Bewerberinnen tätowiert sind, Narben oder Muttermale haben. Dann habe sie sie aufgefordert, ihren Mund zu öffnen, um die Zähne zu inspizieren. „Sie sind gerade, sie reichen aus“, stellte sie fest.

„Sie haben einen Achterbahnkörper“

Andere Frauen berichten von schlimmeren Kommentaren, wie „Ihr Lächeln gefällt uns nicht“ oder „Sie haben einen Achterbahnkörper“. Eine Frau wurde demnach aufgefordert, bis Januar sechs Kilogramm abzunehmen, um die Stelle zu bekommen. Andere wurden gefragt, ob sie bereit wären, „mehr zu essen“. Eine Kandidatin, die Eldiario María nennt, sollte eigentlich nur noch die letzten Unterlagen und einige Fotos einreichen. Aber dann kam eine Whatsapp-Nachricht, die auch der Online-Zeitung vorliegt: „Es tut mir leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass Kuwait Airways kein schwarzes Kabinenpersonal einstellen wird“, schrieb eine Mitarbeiterin der Personalvermittlung Meccti.

Auf einem Instagram-Account waren die Bewerberinnen auf das Stellenangebot gestoßen. Wie „Kuwait Airways“ auf Twitter mitteilte, arbeite man seit 2017 mit dieser Agentur zusammen, die „90 Prozent“ der Fluggesellschaften in der Region schon genutzt haben. Seit 68 Jahren beschäftige Kuwait Airways Menschen aus der ganzen Welt und dulde keine „demütigende und erniedrigende“ Vorgehensweisen. Alles werde eingehend geprüft, denn eine „solche schwere Anschuldigung sei noch nie erhoben worden“.

Die Personalvermittlung zog zunächst die Aussagen der Frauen in Zweifel und drohte über eine Anwaltskanzlei mit rechtlichen Schritten. Nach weiteren Berichten kündigte sie eine interne Untersuchung an und machte einen in Marokko ansässigen Subunternehmer verantwortlich. Damit gibt sich das spanische Arbeitsministerium jedoch nicht zufrieden. Es setzte die Arbeitsaufsichtsbehörde in Marsch. „Die bekannt gewordene Auswahlpraxis ist absolut untragbar. Wir werden alles tun, damit sie entsprechend geahndet wird“, sagte Staatssekretär Joaquín Pérez Rey im Fernsehen.