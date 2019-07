Frau vor Zug gestoßen : Mordverdächtiger von Voerde ist polizeibekannt

Blumen und Kerzen stehen an Gleis eins am Bahnhof in Voerde. Bild: dpa

Der mutmaßliche Mörder, der am Samstagmorgen im niederrheinischen Voerde eine ihm unbekannte Frau vor einen einfahrenden Zug gestoßen haben soll, war schon zuvor mehrfach aktenkundig geworden. Wie die zuständige Duisburger Polizei am Montag mitteilte, ist der in Deutschland geborene serbische Staatsbürger unter anderem mehrfach wegen Körperverletzung, Bedrohung und Diebstahls aufgefallen. Der 28 Jahre alte Mann aus Hamminkeln, dem die Staatsanwaltschaft vorwirft, am Samstag heimtückisch und aus Mordlust gehandelt zu haben, äußerte sich bisher nicht zu den Tatvorwürfen. Der Mann sitzt seit Sonntag wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft.

Reiner Burger Politischer Korrespondent in Nordrhein-Westfalen. F.A.Z.

Nach Berichten von Augenzeugen näherte sich der Mann seinem Zufallsopfer, einer 34 Jahre alten Frau, am Samstag um kurz vor neun Uhr auf dem Voerder Bahnhof wortlos von hinten. Bei der Einfahrt des Zuges stieß er die Mutter eines 13 Jahre alten Mädchens dann mit voller Wucht ins Gleisbett. „Einfach so. Er hat nicht vorher mit ihr gesprochen“, sagte eine Polizeisprecherin. Ein couragierter Zeuge habe den Mann nach der Tat sofort gepackt und mit anderen herbeieilenden Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Für die Frau, die erst kürzlich ihren Lebenspartner geheiratet hatte, kam jede Hilfe zu spät, sie wurde vom Zug überrollt und starb wenig später.

Nach einem Bericht der „Rheinischen Post“ soll der mutmaßliche Mörder Vater zweier Kinder und verheiratet sein, aber von seiner Familie getrennt leben. In den vergangenen Monaten soll er seinen Nachbarn wiederholt als gewalttätig aufgefallen sein. Nach Angaben der Polizei hat der 28 Jahre alte Mann im März im trunkenen Zustand in einer Straße in Hamminkeln mehrere Autos demoliert, eine Haustür zerstört und ein betagtes Ehepaar bedroht und attackiert. In einem weiteren Fall habe er einen Traktorfahrer angehalten und bedroht, Ende Juni randalierte der Mann in einer Gaststätte.