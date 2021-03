Suche nach biologischen Eltern : Mein Vater, der Mörder

Schon früh zeigte sich, dass Kathy Gillcrist anders war als ihre Eltern. Während Norma und Jack Sidebottom in Stoughton im amerikanischen Bundesstaat Massachusetts ein ruhiges Leben führten, fiel ihre Tochter immer wieder durch Gefühlsausbrüche und Eskapaden auf. „Ich wollte berühmt werden, vielleicht sogar berüchtigt“, erinnert sich die Dreiundsechzigjährige jetzt in einem Fernsehinterview. Freunde und Verwandte schrieben ihr Temperament der Vergangenheit des Mädchens zu. Es war 1957 von den Sidebottoms adoptiert worden, nachdem seine biologische Mutter es kurz nach der Geburt im Kinderheim „New England Home For Little Wanderers“ abgegeben hatte.

Vor einigen Jahren packte Gillcrist die Neugier. Die Englischlehrerin aus North Carolina schickte einer Online-Datenbank für Ahnenforschung eine DNA-Probe, um etwas über ihre Wurzeln zu erfahren. Durch den Abgleich des Erbguts stieß sie auf drei entfernte Kusinen, unter ihnen Susan Gillmor, eine Genealogin aus Maine. Gillmor half Gillcrist, ihre biologische Mutter ausfindig zu machen. Einige Jahre später entdeckte sie auch Gillcrists Vater. „Susan rief mich an und sagte, sie habe ihn gefunden, würde mir aber nur seinen Namen verraten“, sagte Gillcrist. Aus Spaß fragte sie, ob ihr biologischer Vater berühmt sei. „Ja, irgendwie schon“, antwortete Gillmor.