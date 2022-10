Oktoberfest : Unbekannter soll Frau auf Toilette vergewaltigt haben

Aktualisiert am

Zwei Frauen gehen am Mittwoch an Toiletten auf dem Oktoberfest vorbei. Bild: dpa

Eine 27 Jahre alte Engländerin soll auf dem Oktoberfest vergewaltigt worden sein. Die Münchner Polizei fahndet nach dem unbekannten Täter, wie sie am Freitag mitteilte.

Die Frau hatte angegeben, am Dienstag gegen elf Uhr abends auf einer Toilette in einem Festzelt missbraucht worden sein. Ein Fremder sei ihr in die Kabine gefolgt. Nachdem sie ihm ins Gesicht geschlagen habe, sei er geflüchtet.

Die Polizei sucht nun nach einem etwa 1,70 Meter großen kräftigen Mann, der um die 40 Jahre alt sein soll. Er trug ein weißes T-Shirt und blaue Jeans.

Die Zahl der registrierten Sexualdelikte ist im Vergleich zum letzten Oktoberfest vor der Pandemie gestiegen – von 25 auf 31. Zur Halbzeit der Wiesn Mitte dieser Woche waren noch keine Vergewaltigungen gemeldet worden. Der Süddeutschen Zeitung sagten die Einsatzkräfte, der Missbrauch der Engländerin sei die erste registrierte Vergewaltigung in diesem Jahr. Es werden jedoch nur fünf Prozent der Sexualstraftaten überhaupt angezeigt.