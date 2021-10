Polizist unter Verdacht : Serienmörder nach 35 Jahren in Frankreich identifiziert

Nach 35 Jahren erfolgloser Fahndung hat die französische Polizei jetzt einen Serienmörder identi­fiziert, der unter anderen 1987 auf grausame Weise ein 20 Jahre altes deutsches Au-pair-Mädchen in Paris getötet hatte. Vergangene Woche hatte der 59 Jahre alte Mann und Familienvater François Vérove eine Vorladung zum Polizeiverhör bekommen. Daraufhin kehrte er nicht zu seiner Familie zurück. Seine Ehefrau meldete sein Verschwinden der Polizei. Kurze Zeit später wurde er tot in einem angemieteten Haus in der Nähe von Montpellier aufgefunden.

Die Autopsie ergab, dass er an einer Überdosis Medikamente ge­storben war. Neben seinem Leichnam fanden die Polizisten einen Ab­schiedsbrief, in dem er gestand, der seit Jahrzehnten gesuchte Mörder und Triebtäter zu sein. Er behaup­tete, seit 1997 keine Straf­taten mehr begangen zu haben. Ein DNA-Abgleich hat den Ermittlern letzte Gewissheit verschafft, dass der Mann tatsächlich der langgesuchte Serienmörder war. Was die Beamten besonders schockiert haben muss: Es handelt sich um einen Polizisten und ehemaligen Gendarmen, der die Schwächen der polizeilichen Fahndungsmethoden ausnutzte.

Ein Polizist geriet in Verdacht

Sein erstes Opfer war im Mai 1986 ein elf Jahre altes Mädchen, Cécile Bloch. Sie wurde im Keller ihres Wohnhauses im 19. Arrondissement von Paris tot aufgefunden. Bevor der Täter sie erwürgte, hatte er sie ver­gewaltigt. Die entsetzliche Mordtat mitten in Paris erschütterte Frankreich. In dem Buch „Histoire de poulets, d’indics et de tuers en série“ wird der Kriminalfall ausführlich beschrieben. Den Ermittlern gelang es, Spermaspuren des Täters an der Unterhose des Mädchens zu sichern. Dem Halbbruder der Ermordeten, Luc Richard-Bloch, war ein Mann mit sonderbarem Verhalten in der Nähe des Wohnhauses aufgefallen. Er lieferte eine genaue Beschreibung des mutmaßlichen Täters, dessen auffälligstes Merkmal eine pockennarbige Gesichtshaut war. Andere Zeugen bestätigten das Fahndungsporträt. Seither wurde unter dem Namen „der Pockennarbige“ nach ihm gefahndet. Mindestens vier ­Morde und sechs Vergewaltigungen wurden ihm angelastet.

Am 7. April 1986 wurde ein acht Jahre altes Mädchen, Sarah, im 13. Arrondissement von Paris im Keller ihres Wohnhauses vergewaltigt. Die Vorgehensweise des Täters er­innerte an den Mord an der kleinen Cécile, aber Sarah überlebte. Wieder stellten die Ermittler Spermaspuren sicher. Damals war die DNA-Spurensicherung noch nicht üblich. Die ­Kriminalpolizei im historischen Gebäude am Seine-Ufer, 36, Quai des Orfèvres, pflegte besonders alter­tümliche Ermittlungsmethoden. An­fragen des Halbbruders Luc Richard-Bloch, inzwischen ein ausgebildeter Biologe, blieben unbeantwortet.

Kurze Zeit später wurde ein 14 Jahre altes Mädchen, Marianne, in ihrer Wohnung im 14. Arrondissement vergewaltigt. Ingrid, ein elf Jahre altes Mädchen, erlitt das gleiche Schicksal. Erst Jahre später, 1996, kam es zu einem DNA-Abgleich und der Erkenntnis: Es war derselbe Täter. Auch der Mord an dem deutschen Au-pair-Mädchen im Marais-Viertel ging auf das Konto des „Pockennarbigen“.

Dank Zeugenaussagen entstand der Verdacht, dass es sich um einen Polizisten handeln könnte. So soll er mal seinen Polizeiausweis gezeigt haben, mal Handschellen verwendet haben. Doch es brauchte noch ein weiteres Jahrzehnt, bis ein Unter­suchungsrichter den Fall des Serienmörders neu aufrollte und ehemalige Polizisten zum Verhör vorladen ließ – unter ihnen auch François Vérove.