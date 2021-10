Brutale Tat in Agde : Seniorin in Südfrankreich geköpft – Tatverdächtiger gefasst

In der Wohnung der Getöteten gab es keine Einbruchsspuren. Die Beamten fanden jedoch Kampfspuren – und einen brutalen Tatort. Am Donnerstagabend soll ein Tatverdächtiger festgenommen worden sein.

In Südfrankreich ist eine 77 Jahre alte Frau enthauptet worden. Sicherheitskräfte fanden die Leiche der Seniorin in ihrer Wohnung in Agde südwestlich von Montpellier, wie die französischen Ermittler am Donnerstag bekanntgaben. Nachdem der Täter zunächst flüchtig war, wurde am Donnerstagabend ein 50 Jahre alter Mann, der der Tat verdächtigt wird, festgenommen.

Einer ihrer Söhne hatte die Polizei verständigt, nachdem er trotz des täglichen Kontakts seine Mutter nicht erreicht hatte. Seit zwei Jahren lebte die Frau alleine.

Die Tat ist besonders grausam. Nach Informationen des französischen Nachrichtensender France Info fanden Polizisten den Körper am Mittwochabend gegen 22 Uhr. Der Kopf soll demnach auf dem Tisch gelegen haben.

In der Wohnung in der Küstenstadt fanden die Beamten Kampfspuren. Es wird vermutet, dass die Täter nicht in die Wohnung einbrachen: Die Tür der Wohnung sei zwar geschlossen, nicht aber abgesperrt gewesen. Die Polizei habe „die ganze Nacht“ im Umfeld ermittelt, hieß es.

Am Donnerstagabend berichtete der Sender France Info von der Festnahme eines Tatverdächtigen. Es handele sich um einen Mann um die fünfzig, der bei der Rentnerin kleinere Arbeiten verrichtete. Die pensionierte Grundschullehrerin lebte seit dem Tod ihres Mannes vor zwei Jahren alleine, so der Sender. Zu den näheren Umständen der Tat wurde nichts bekannt. Nach Informationen des Senders BFMTV entwendete der Tatverdächtige eine Bankkarte der Seniorin und hob damit 1000 Euro ab.