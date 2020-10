Frankreich : Schüsse auf griechisch-orthodoxen Priester in Lyon

Ein griechisch-orthodoxer Priester ist in Lyon angeschossen worden. Das berichten mehrere französische Medien unter Berufung auf die Polizei. Der Zustand des Opfers soll demnach „ernst“ sein; der Täter soll sich auf der Flucht befinden.

Nach Informationen von „FranceInfo“ wurden zwei Schüsse in der Nähe einer griechisch-orthodoxen Kirche abgegeben. Der Priester war gerade dabei, die Kirche zu schließen, heißt es.

Nach Informationen des Innenministers sind Sicherheitskräfte vor Ort. Die nähere Umgebung solle gemieden werden.

Über die genauen Hintergründe ist bislang noch nichts bekannt. Am Donnerstag gab es in Nizza und Avignon islamistische Anschläge auf Gläubige. Ein 21 Jahre alter mutmaßlicher Terrorist aus Tunesien hatte in einer Kirche in Nizza drei Menschen mit einem Messer getötet.