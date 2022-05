Nadel-Angriffe in Frankreich : Einstichstellen bei Partygästen geben Rätsel auf

Immer wieder gibt es in Frankreich von mysteriösen Nadel-Angriffen in Diskotheken. Die Opfer klagen über Unwohlsein und Übelkeit. Den Behörden wurden bereits mehr als 100 Fälle gemeldet.

Mysteriöse Rötungen und Einstichstellen wie von Nadeln bei Partygästen haben in Frankreich für Verwunderung und Unsicherheit gesorgt. Seit einigen Wochen habe es in verschiedenen französischen Städten bei Feiern Opfer von Nadelstichen gegeben, teilte die Polizei am Samstag mit. Bei Untersuchungen seien jedoch keine Substanzen in den Körpern der Angegriffenen festgestellt worden. Es liefen mehrere Ermittlungen zu den Vorfällen. Dem Sender France Info zufolge leitete die Justiz insgesamt 130 Untersuchungen ein.

Medien hatten zuvor von Feiernden berichtet, denen plötzlich schwindlig geworden sei oder die Kopfschmerzen bekommen hätten. Später hätten sie dann eine kleine Wunde wie von einer Spritze festgestellt. Manche hätten auch einen Piks gespürt.

Die Polizei riet verunsicherten Partygängern, aufeinander achtzugeben und Vorfälle zu melden. Angegriffene sollten sich unverzüglich ins Krankenhaus begeben, um sich untersuchen zu lassen.