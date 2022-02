Terrorverdächtiger Ex-Soldat : Franco A. in Offenbach festgenommen

Der unter Terrorverdacht stehende Oberleutnant der Bundeswehr Franco A. ist in Offenbach abermals festgenommen worden. Wie ein Polizeisprecher am Samstag auf Anfrage bestätigte, hat es im Zusammenhang mit dem Offenbacher am späten Freitagabend an der S-Bahnstation „Ledermuseum“ einen Polizeieinsatz gegeben.

Die Hintergründe nannte der Sprecher nicht. Offenbar sei er in der Station „auffällig“ geworden. Bei dem Einsatz wurde Franco A. schließlich festgenommen, später allerdings wieder auf freien Fuß gelassen. Haftgründe lagen offenbar nicht vor.

Der Bundeswehrsoldat muss sich derzeit vor dem Frankfurter Oberlandesgericht wegen Verdacht der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat verantworten. Der Prozess steht kurz vor dem Ende.

Franco A. wird vorgeworfen, Anschläge, unter anderem auf Politiker, geplant zu haben. Diese wollte er der Anklage zufolge bewusst unter falscher Identität begehen. So habe er sich als syrischer Flüchtling ausgegeben.