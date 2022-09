Bekannter Fotograf : Achim L. wegen Kindesmissbrauchs verurteilt

Das Landgericht Köln hat am Mittwoch den international bekannten Mode- und Kinderfotografen Achim L. wegen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs zu vier Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt. Von den insgesamt 17 in der Anklageschrift auf­geführten Taten sah die Kammer vier an drei Kindern als erwiesen an. Die Kinder waren für ihn als Models tätig. In ihrem Plädoyer vor einer Woche hatte die Staatsanwaltschaft acht Fälle des schweren Missbrauchs als erwiesen angesehen und zehneinhalb Jahre Haft gefordert. Nach Erkenntnissen der Ermittler haben sich die Taten zwischen 1999 und 2017 oder 2018 unter anderem im Kölner Penthouse des Fotografen sowie auf Reisen ereignet. Mit einigen Müttern der Jungen lebte der Fotograf in den vergangenen Jahren in wechselnden „familienähnlichen Zusammenschlüssen“, wie es in der Anklageschrift hieß.

Die Verteidiger des Fotografen – der sich selbst in der Hauptverhandlung nicht äußerte – hatten auf Freispruch plädiert und kündigten nach dem Urteil Revision an. Die Anwälte hatten in den 26 Verhandlungstagen versucht, ihren Mandanten als Opfer eines Komplotts ehemaliger Mitarbeiter und bei ihm abgeblitzter Mütter darzustellen. In seiner mündlichen Urteilsbegründung stellte der Vorsitzende Richter am Mittwoch klar, dass es „keine Suggestion und keine Verschwörung“ gegeben habe. L. habe bewusst Kontakt zu vorpubertären Jungen gesucht und sei „hochgradig manipulativ“ vorgegangen. Dass es in einem Teil der Vorwürfe zu Freisprüchen gekommen sei, heiße nicht, dass diese Jungen im Zeugenstand gelogen hätten. Es sei lediglich nicht mehr möglich gewesen, das Geschehen konkreten Taten zuzuordnen. In der Anklageschrift war von insgesamt sechs Opfern die Rede.

Achim L. gilt als einer der renommiertesten Kinderfotografen. Er arbeitete für Unternehmen wie Dolce & Gabbana und McDonald’s, außerdem für zahlreiche Medien wie die „Vogue“ und die Magazine von „New York Times“, „Süddeutscher Zeitung“ und „Zeit“. Seine Bilder wurden vielfach ausgezeichnet.

Vor einigen Jahren fotografierte L. auch Kampagnen gegen sexuellen Missbrauch von Kindern. Unter dem Motto „Wissen Sie, was Ihr Kind gerade im Internet sieht?“ waren bei einer Kampagne Porträts von Kindern zu sehen, deren Augen durch schreiende Münder ersetzt wurden. Der Slogan einer anderen Kampagne lautete „Sexually abused children are betrayed by someone they trust“ („Sexuell missbrauchte Kindern werden von jemandem verraten, dem sie vertrauen“).

Es hatte bereits drei Strafanzeigen gegen L. gegeben, die aber zu nichts führten. Zu umfangreichen Ermittlungen kam es erst durch die Aussage des Sohns jener Frau, mit der L. zuletzt zusammenlebte. Im Juni 2021 wurde L. ­während eines Fotoshootings auf der Burg Satzvey in der Eifel festgenommen.