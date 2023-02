Die Polizei in Papua-Neuguinea will einen aus Australien stammenden Professor und drei lokale Forscher, die von einer Gruppe Bewaffneter im abgelegenen Hochland des Inselstaats verschleppt worden waren, notfalls mit Gewalt aus der Hand ihrer Entführer befreien. Einer Mitteilung der Polizei zufolge handelt es sich bei den Entführern um „Opportunisten“, die den Wissenschaftlern zufällig über den Weg gelaufen seien und sie in umliegende Wälder verschleppt hätten. Demnach fordern sie nun ein Lösegeld für die Freilassung des ausländischen Professors, der Neuseeländer mit Wohnsitz in Australien sein soll, und der örtlichen Forscher.

Der Polizeichef des Inselstaats, David Manning, sprach eine deutliche Warnung aus: Die Spezialkräfte seien befugt, „alle erforderlichen Mittel“ einzusetzen, um die Sicherheit und Unversehrtheit der Geiseln zu garantieren. Dazu gehöre auch tödliche Waffengewalt.

Polizeichef: „Heikle Situation“

Die Entführer hätten ihre Aktivitäten offenbar nicht vollständig durchdacht, sagte der Polizeichef weiter. Die Summe, die von den Entführern gefordert wurde, wurde in der Polizeimitteilung nicht genannt. Darin war auch keine Rede davon, dass es zu einer Zahlung kommen könnte. Aber es finden offenbar Verhandlungen mit den Entführern statt. „Dies ist eine heikle Situation“, sagte Manning. Die Polizei befinde sich bereits mit anderen Sicherheitskräften im Einsatz.

Da es sich um eine abgelegene Region im Grenzgebiet mehrerer Provinzen handele, sei Unterstützung aus der Luft genehmigt worden. Die Sicherheit der Geiseln habe aber höchste Priorität. „Wir bieten den Entführern nichtsdestotrotz einen Ausweg an. Sie können ihre Gefangenen freilassen, dann werden sie auf faire Weise strafrechtlich behandelt“, sagte Manning. Er warnte aber, dass sie Widerstand gegen die Polizei ihr Leben kosten könne.

Der australische Sender ABC berichtete, dass örtliche Missionare in dem Fall vermittelten. Sie hätten über ein Satellitentelefon mit dem Professor gesprochen. Demnach handelt es sich um einen Anthropologen einer australischen Universität, der schon früher zu Forschungen in Papua-Neuguinea gewesen sei. Bei den drei anderen Personen handele es sich um drei Frauen aus Papua-Neuguinea, darunter eine anerkannte örtliche Forscherin und zwei Universitätsabsolventinnen.

Ministerpräsident James Marape sagte, es sei wohl das erste Mal, dass es in Papua-Neuguinea zu Entführungen mit Lösegeldforderungen komme. Aber der Fall zeige einen Trend krimineller Aktivitäten. In der angrenzenden Provinz Papua, die zu dem Nachbarland Indonesien gehört, war vor etwa zwei Wochen ein neuseeländischer Pilot von Separatisten als Geisel genommen worden. Die Entführer fordern Verhandlungen mit den indonesischen Behörden über Autonomie für ihre Region.