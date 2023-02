Aktualisiert am

Spezialeinheiten der indonesischen Polizei haben einen gesuchten Mafioso auf einem Flughafen auf Bali festgenommen. Ihm werden Drogendelikte vorgeworfen. Es ist die dritte Festnahme jahrelang gesuchter Mafiosi in kurzer Zeit.

Ein seit mehr als sechs Jahren flüchtiger Mafioso der 'Ndrangheta ist auf der indonesischen Insel Bali festgenommen worden. Spezialeinheiten der dortigen Polizei hätten den 32-Jährigen in der vergangenen Woche am Flughafen von Denpasar, der Hauptstadt der Provinz Bali, gefasst, teilten die italienischen Carabinieri am Mittwoch mit. Er war von Interpol zur Fahndung ausgeschrieben und wegen Drogendelikten sowie Mafiaverbindungen gesucht worden.

Es ist die dritte Festnahme jahrelang gesuchter Mafiosi innerhalb kurzer Zeit. Erst in der vergangenen Woche war ein mehr als 16 Jahre flüchtiger Mafioso ebenfalls der kalabrischen 'Ndrangheta in der französischen Stadt Saint-Étienne gefasst worden. Zuvor gelang es den italienischen Behörden Mitte Januar, den Cosa-Nostra-Boss Matteo Messina Denaro nach 30-jähriger Flucht auf Sizilien zu verhaften.

Die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni zeigte sich erfreut über die Festnahme auf Bali und bedankte sich bei allen beteiligten Einsatzkräften. Der Kampf gegen die organisierte Kriminalität und jegliche illegale Aktivitäten bleibe ein vorrangiges Ziel ihrer Regierung, sagte die Rechtspolitikerin laut einer Mitteilung.