In Florida : Hochschwangere schießt mit Sturmgewehr auf Einbrecher

Eine hochschwangere Frau in Florida hat sich am vergangenen Mittwoch mit einem Sturmgewehr gegen zwei Einbrecher zur Wehr gesetzt und einen der beiden dabei tödlich verletzt. Die im achten Monat schwangere Frau feuerte Schüsse auf die zwei Einbrecher ab, um ihre elf Jahre alte Tochter und den bereits angegriffenen Ehemann zu verteidigen, wie CNN berichtet. Einer der beiden maskierten Angreifer wurde von einer Kugel getroffen. Er wurde anschließend tot in einem Graben in der Nähe des Hauses gefunden. Sein Komplize floh unerkannt.

Der Ehemann berichtete dem amerikanischen Nachrichtensender „Bay News 9“ am Tatort in Lithia, dass er sich zuhause befand, als am späten Mittwochabend zwei maskierte und bewaffnete Männer in sein Haus eindrangen. Die Männer packten die sich ebenfalls im Raum aufhaltende elf Jahre alte Tochter und richteten ihre Pistolen auf ihn und das Kind. Sie verlangten Geld, woraufhin der Vater mehrmals versicherte, er habe nichts, was er ihnen geben könne. Daraufhin schlugen und traten die Täter auf ihn ein. Der Mann erlitt mehrere Verletzungen, befindet sich aber in einem stabilen Zustand.

Die sich im Nebenraum befindende Ehefrau hörte laute Geräusche und öffnete daher die Tür zu dem Zimmer, in dem sich ihr Mann, das Kind und die Angreifer befanden. Einer der beiden Täter feuerte eine Kugel auf die Schwangere, die jedoch ihr Ziel verfehlte. Als Reaktion holte die Frau das Sturmgewehr AR15 aus ihrem Schlafzimmer und schoss in Richtung der Einbrecher, welche daraufhin die Flucht ergriffen.

„Beide flohen durch die Hintertür etwa 60 Meter weit in den Garten, bis die AR ihren Job erledigte“, sagte der Ehemann dem Nachrichtensender „Bay News 9“. „Meine Frau hat die beiden Angreifer davon abgehalten, mich zu töten.“ Das in Florida bereits 2005 erlassene „Stand-your-ground“-Gesetz erlaubt jedem, der fürchtet, Opfer eines Gewaltverbrechens zu werden, den Einsatz von Gewalt zur Selbstverteidigung. Das halbautomatische Sturmgewehr hat die Familie laut dem Ehemann legal erworben. In Amerika regelt der zweite Zusatzartikel der Verfassung, dass jeder Bürger Pistolen und Gewehre tragen darf. Sowohl die Interpretation des Gesetzes wie auch der Umgang damit sind umstritten. Eine Verschärfung der Waffengesetze ist immer wieder Gegenstand hitziger Diskussionen. Während die Demokratische Partei diese befürwortet, ist die Mehrheit der Republikaner dagegen. In der Öffentlichkeit steht zudem das von der Frau eingesetzte Gewehr in der Kritik, da es in mehreren Massenerschießungen in Amerika eingesetzt wurde.

Der Vorfall in Florida gehörte am Montag zu den meist gelesenen Nachrichten in den Vereinigten Staaten. Der rechte Nachrichtensender „Fox News“ berichtete ebenfalls über den Fall. Der Artikel bekam auf Facebook über 127.000 Likes und sammelte über 13.000 Kommentare. Ein Nutzer schrieb: „Seine Familie zu beschützen ist ein Recht, das die Demokraten sofort unterbinden würden, wenn sie die Chance dazu hätten.“ Die Waffenlobby NRA teilte Berichte über den Vorfall mehrfach auf zahlreichen Kanälen. Die Botschaft: Nur dank der lockeren Waffengesetze habe die Familie überlebt.