Ex-Freundin FKA twigs klagt an : Misshandlungsvorwürfe gegen Shia LaBeouf

Die Sängerin FKA twigs hat den Schauspieler Shia LaBeouf der körperlichen und emotionalen Misshandlung während ihrer Beziehung in den Jahren 2018 und 2019 beschuldigt. „Shia LaBeouf verletzt Frauen“, heißt es in einer am Freitag von der 32 Jahre alten Britin, die mit bürgerlichem Namen Tahliah Barnett heißt, in Los Angeles bei Gericht eingereichten Klage. „Er benutzt sie. Er missbraucht sie, sowohl körperlich als auch psychisch. Er ist gefährlich.“

LaBeouf habe Barnett in einem ständigen Zustand der Angst und Demütigung gehalten, sei einmal in ein Auto gestoßen, sie gewürgt und sie wissentlich mit einer sexuell übertragbaren Krankheit infiziert.

Eine Kommentaranfrage der Nachrichtenagentur AP an eine Person, die LaBeouf repräsentiert, wurde nicht umgehend beantwortet. Gegenüber der „New York Times“ erklärte der 34-Jährige: „Ich habe keine Entschuldigungen für meinen Alkoholismus oder meine Aggression, nur Rationalisierungen.“ Er habe sich selbst und jede und jeden um ihn herum seit Jahren misshandelt. Er habe die Menschen, die ihm am nächsten sind, wiederholt verletzt und schäme sich dafür. Es tue ihm leid gegenüber denjenigen, die er verletzt habe.

Die beiden hatten sich kennengelernt und wurden ein Paar nachdem Barnett eine Nebenrolle in „Honey Boy“ annahm, einem autobiografischen Film über LaBeoufs Aufwachsen als Kinderdarsteller, in dem sein Vater als misshandelnd und dennoch liebend dargestellt wird.

Nach einer anfänglichen „Charmeoffensive“ habe LaBeouf Barnett überzeugt, bei ihm einzuziehen, was zu einem „lebendigen Alptraum“ geführt habe, hieß es in der Klage. Er habe sie von ihrer Familie und ihren Freunden abgeschirmt und Vasallentreue von ihr verlangt. Laut der Klage beschimpfte er sie ständig und griff sie körperlich an.