In Italien : Mutmaßliche Mafia-Verbindungen in Gesundheitsbehörde

Im Zoo Beauval : Pandamama in Frankreich bringt Zwillinge zur Welt

In einem Zoo in Zentralfrankreich gibt es gleich doppelt Anlass zur Freude: Panda Huan Huan gebar in den frühen Montagsstunden Zwillinge. Das Weibchen hatte schon vor vier Jahren mit einem ihrer Jungen für großes Aufsehen gesorgt.