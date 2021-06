Verdacht auf Geldwäsche : Festnahmen bei Razzien gegen Clankriminalität in NRW

Unwetter in Baden-Württemberg : Mann wird in Wohnung von Wassermassen überrascht und ertrinkt

Bei einem Unwetter ist ein Mann in Rot an der Rot im Untergeschoss eines Mehrfamilienhauses von den Wassermassen überrascht worden und ertrunken. Auch am Dienstag drohen in Baden-Württemberg schwere Gewitter und starke Regenfälle.