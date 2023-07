Das Muster war immer dasselbe: Der Unbekannte überfiel die Frauen am frühen Morgen oder späten Abend, bedrohte sie mit Schusswaffe oder Messer und vergewaltigte sie. 2007 und 2008 schlug er immer wieder zu, meist in Bostons historischen Vierteln North End, bekannt für dichte Bebauung und enge Gassen, sowie Charlestown, dem ältesten Quartier der Hauptstadt des Bundesstaates Massachusetts. Etwa 15 Jahre nach der Vergewaltigungsserie, die damals nach einigen Monaten ebenso abrupt endete, wie sie begonnen hatte, nahm die amerikanische Bundespolizei (FBI) Anfang Mai einen Verdächtigen fest – etwa 350 Kilometer entfernt in Weehawken im Bundesstaat New Jersey.

Nach der Anklageerhebung wegen Vergewaltigung in drei Fällen und versuchter Vergewaltigung weitete eine Grand Jury den Katalog der Vorwürfe jetzt abermals aus. Matthew Nilo, 35 Jahre alt und Rechtsanwalt für Cyberkriminalität, muss sich in den kommenden Wochen auch für sexuelle Übergriffe auf vier weitere Frauen vor einem Strafgericht verantworten. „Nilo wohnte damals im North End. Die Verbrechen dort fanden in derselben Zeit statt wie die in Charlestown, die jetzt mit ihm in Verbindung gebracht werden“, teilte die Staatsanwaltschaft des Bezirks Suffolk mit. Eines der bislang acht Opfer soll der Jurist, der damals eine Privatschule in Boston besuchte, im Abstand von elf Tagen gleich zweimal überfallen haben.

Die Ermittler waren Nilo durch genetisches Material auf die Spur gekommen, das Verwandte einer Website für Genealogie überlassen hatten. In Zusammenarbeit mit der National Sexual Assault Kit Initiative (SAKI) hatte das Boston Police Department DNA-Spuren von ungeklärten Vergewaltigungsfällen aus der Region mit dem genetischen Material seiner Verwandten verglichen. Als sich eine mögliche Übereinstimmung abzeichnete, beobachteten sie den mutmaßlichen Täter, um an dessen DNA zu kommen. Bei einer Konferenz für Anwälte wurden die Beamten vor einigen Monaten schließlich fündig. An einem Wasserglas, aus dem Nilo während der Veranstaltung getrunken hatte, stellten sie genetisches Material sicher.

Laut Staatsanwaltschaft deckt es sich mit den DNA-Spuren der Opfer von North End und Charlestown. Nilo, der zum Erstaunen seiner mutmaßlichen Opfer gegen 500.000 Dollar Kaution auf freien Fuß kam, beteuert derweil seine Unschuld. Nach den Ermittlungen in Boston wurde die Suche nach möglichen Opfern jetzt auf Kalifornien und Wisconsin ausgeweitet. Der mutmaßliche Serientäter soll nach dem Abschied von Massachusetts in beiden Bundesstaaten gelebt haben. Der nächste Gerichtstermin erwartet Nilo in der kommenden Woche.