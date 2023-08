Am Strand in Malibu

Am Strand in Malibu : Rettungsschwimmer entdeckt Fass mit Leiche

Ein Fass treibt in einer Lagune vor Malibu. Ein Rettungsschwimmer holt es an Land – und macht einen grausigen Fund. Nun ermittelt die Polizei.

Einsatzkräfte haben den Strandabschnitt rund um das Fass am Strand in Malibu abgesperrt. Bild: AFP

An einem Strand im beliebten Nobelort Malibu im US-Bundesstaat Kalifornien ist am Montag eine männliche Leiche in einem Fass gefunden worden. Angestellte der Gemeinde hatten das verschlossene 200-Liter-Fass bereits am Sonntagabend entdeckt, als es im Wasser einer Lagune trieb, wie die „Los Angeles Times“ unter Berufung auf die Polizei berichtet. Ein Rettungsschwimmer holte demnach das Fass am Montagmorgen aus dem Wasser und entdeckte den Leichnam.

Mordkommissare des Los Angeles County Sheriffs hätten die Ermittlungen aufgenommen, teilte die Behörde mit. Sie machte allerdings keine Angaben zur Identität des Toten und zu dessen Todesursache.

Wo und wann das Fass ins Meer geworfen wurde, ist ebenfalls noch unklar. Es sei möglich, dass es vom Ozean in die Lagune geschwemmt wurde, so der zuständige Leutnant. „Wir wissen es aber nicht.“ Die Leiche habe seiner Einschätzung nach aber keine starken Spuren von Verwesung gezeigt.

Der Strand von Malibu befindet sich weniger als eine Stunde von der Millionenstadt Los Angeles entfernt. Zahlreiche Prominente, darunter der Frontsänger der Band „Coldplay“, Chris Martin, und Hollywood-Schauspieler Julia Roberts und Leonardo DiCaprio leben dort.

Ein früherer Bürgermeister Malibus zeigte sich gegenüber der „Los Angeles Times“ tief erschüttert. „Das ist nichts, was in Malibu passiert“, sagte er. Den Fall nannte er „sehr traurig“.