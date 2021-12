Auf der Autobahn ausgeraubt : Falsche Polizisten rasen mit Opfer davon

Aktualisiert am

Ein Polizeibeamter winkt an der Autobahn A 10 einen LKW zur Kontrolle auf einen Parkplatz. (Symbolbild) Bild: dpa

Zwei Räuber, die sich als Polizisten ausgaben, haben auf der Autobahn 2 eines ihrer Opfer aus ihrem Auto ragend mehrere hundert Meter mitgeschleift. Der 21-Jährige sei schließlich schwer verletzt am Fahrbahnrand zurückgeblieben, berichtete die Polizei in Minden am Freitag.

Die beiden Unbekannten hätten eine Polizeikontrolle vorgegaukelt und so einen Kleinlaster, der in Richtung Dortmund unterwegs war, bei Bad Eilsen zum Anhalten auf dem Standstreifen bewegen können.

Bei der vermeintlichen Kontrolle überprüfte einer der Gangster zum Schein die Fahrzeug- und Personalpapiere. Plötzlich habe er dem 21-jährigen Beifahrer des Kleinlasters eine Mappe mit Dokumenten und Bargeld entrissen. Dann sei er zum Fluchtfahrzeug gerannt, durch ein geöffnetes Seitenfenster in den Wagen gesprungen, während der Fahrer Gas gegeben habe.

Doch der 21-Jährige habe die Männer nicht mit der Beute davonkommen lassen wollen und sei ebenfalls mit seinem Oberkörper in ihren Wagen gehechtet, während seine Beine noch aus dem Auto ragten.

Mehr zum Thema 1/

Nach mehreren hundert Metern sei der 21-Jährige schließlich aus dem Wagen auf die Autobahn gefallen und habe sich schwere Verletzungen zugezogen.

Der Vorfall habe sich bereits am Mittwoch ereignet. Die Polizei sucht nun Zeugen des ungewöhnlichen Geschehens, die Hinweise auf die Täter geben können.