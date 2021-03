Fall Marianne Bachmeier : „Ich habe es für Dich getan, Anna“

Kindermorde kommen ohne Adjektive aus. Man muss ihnen kein „grausam“ oder „schrecklich“ dazustellen. Wenn vor Gericht die Tat seziert wird, kann man entfernt erahnen, was das Kind erleiden musste, bevor es entseelt am Straßenrand abgeladen, im Wald verscharrt oder in einem Plastiksack verschnürt im Weiher versenkt wurde. Den Schmerz für Eltern, Großeltern, Geschwister kann niemand ermessen. Er hört nie auf und greift unaufhörlich nach ihnen.

Karin Truscheit Redakteurin im Ressort „Deutschland und die Welt“. F.A.Z.

Unerträglich fanden es zum Beispiel die Eltern eines ermordeten Mädchens, dass der Mörder in den Briefen von Behörden als „Herr“ angeredet wurde. Der Mann war kein „Herr“ mehr in ihren Augen. Rache zu üben, so könnte man meinen, müsste doch für Eltern der Mordopfer der alles beherrschende Gedanke sein. Aber für Rache, die einen verzehrt, bis sie in Erfüllung geht, braucht man Kraft. Eltern von Mordopfern hingegen sitzen mit verweinten Augen im Gericht. Das, was an Reserven übrig ist, reicht kaum für Geschwisterkinder, Anwalt und Behörden.