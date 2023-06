Aktualisiert am

Ein deutscher Kleinkrimineller brachte die Ermittler im Fall Maddie auf die Spur des Hauptverdächtigen. Jetzt hat Helge B. öffentlich gemacht, was er weiß. Vom BKA wird er abgeschirmt.

In diesem Haus soll Christian B. in Portugal gelebt haben. Bild: dpa

Ein bulliger Typ mit rundem Gesicht, außer einem weißen Schimmer am Hinterkopf ist sein Schädel fast kahl, auf Fotos trägt er ein Poloshirt mit Streifen: Helge B., 52 Jahre alt, hat sich selbst lange Zeit in einem kleinkriminellen Milieu bewegt. Heute lebt er in Südosteuropa und wird dort vom Bundeskriminalamt (BKA) abgeschirmt.

Schließlich ist dieser Mann der bisher wichtigste Zeuge im Fall „Maddie“. Jetzt hat er sich erstmals in einem Interview zum Verschwinden der drei Jahre alten Madelaine McCann aus einer Ferienanlage im portugiesischen Praia da Luz geäußert. Das Mädchen wird seit 2007 vermisst.

Den Hauptverdächtigen kennt der Zeuge aus eben dieser Zeit. Der „Bild“-Zeitung berichtet Helge B., dass er Christian B. zunächst als netten, sympathischen Kerl wahrgenommen habe. Über den Landsmann aus Deutschland habe es damals an der Algarve geheißen, er sei ein guter Kletterer und steige über Balkone in Hotelzimmer ein. Später habe er dann gehört, dass Christian B. im Gefängnis sitze.

Helge B. fand die Videokassetten, als er Treibstoff stehlen wollte

Zugleich wusste Helge B., dass auf dessen Anwesen noch 1000 Liter Diesel herumstanden. Mit einem Kumpel fuhr er hin, um sich Treibstoff abzuzapfen. Beim Durchsuchen der Wohnung sei er auf eine Pistole und Videokassetten gestoßen. Darauf sei zu sehen gewesen, wie Christian B. sich an einer gefesselten alten Frau und einem gefesselten jungen Mädchen vergeht.

Diese Aussage von Helge B. spielte eine entscheidende Rolle dafür, dass Christian B. Ende 2019 vom Landgericht Braunschweig wegen Vergewaltigung einer 72 Jahre alten Amerikanerin verurteilt wurde und dafür bis heute in Haft sitzt. Helge B. erzählt, er habe die Videos später in Portugal in einem Wohnwagen zurückgelassen.

2008 habe er Christian B. dann beim Dragon-Festival im spanischen Orgiva getroffen. Christian B. habe ihn dort gefragt, warum er Portugal verlassen habe. Wegen der vielen Polizeikontrollen nach dem Verschwinden von Maddie, habe er geantwortet. Christian B., der zu diesem Zeitpunkt angetrunken ge­wesen sei, habe daraufhin gesagt: Sie, Maddie, habe gar nicht geschrien.

Schon 2008 habe er bei Scotland Yard angerufen

Die anderen Anwesenden hätten die Tragweite dieser Aussage nicht begriffen, sagt Helge B.; er selbst aufgrund seiner Kenntnis der Videokassetten schon. Und kurz darauf habe Christian B. das Festival mit seinem Wohnwagen in der Nacht und Hals über Kopf verlassen.

Brisant ist auch die Aussage von Helge B., dass er bereits Jahr 2008 bei der Maddie-Hotline von Scotland Yard angerufen und den Namen von Christian B. genannt habe. Die britischen Ermittler hätten seine Personalien und seine Telefonnummer aufgenommen, sich jedoch nie zurückgemeldet. 2017 habe er sich nach einer Haftstrafe in Griechenland abermals an Scotland Yard gewandt. Darauf habe sich auch das BKA bei ihm gemeldet. Helge B. wurde Zeuge in dem Braunschweiger Gerichtsverfahren gegen den notorisch kriminellen Christian B.

Inzwischen bedauert Helge B., dass er sein Wissen mit den Behörden teilte. Durch seine Aussagen sei sein Leben aus den Fugen geraten; er könne nicht mehr unbehelligt leben. Helge B. ist dennoch weiter überzeugt, dass Christian B. für das Verschwinden von Maddie verantwortlich ist.